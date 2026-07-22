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22 липня, 22:10
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Після першої серії вже не відірватися: 5 українських комедійних серіали, які приємно здивували

Людмила Онуфреїв

Українські серіали давно перестали бути лише про нескінченні сімейні драми, випадкові втрати пам'яті та родичів, які дивом повертаються через двадцять серій. Останніми роками в них почали жартувати над реальністю та чесно говорити про речі, які ще недавно обходили десятою дорогою.

24 Канал зібрав українські серіали, які легко дивляться, змушують посміхнутися, а іноді й несподівано зачіпають за живе.

"Моя улюблена Страшко"

Якщо здається, що це чергова історія про "сіру мишку", яка раптом стає красунею, не поспішайте з висновками. Насправді серіал значно глибший.

Тут жартують про офісне життя, соцмережі та корпоративні інтриги, але водночас говорять про мобінг, сексизм, комплекси й бажання відповідати чужим очікуванням. Іноді найсмішніше в цій історії – наскільки впізнаваними можуть бути її персонажі.

"Моя улюблена Страшко": дивитись трейлер

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Це точно не підручник з історії. І саме тому серіал працює.

Козаки, московити, магічна сережка, пригоди, абсурдний гумор і постійне підколювання історичних штампів – усе це перетворюється на легку авантюрну комедію. Тут не бояться сміятися навіть із героїчного пафосу, і виходить напрочуд вдало.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивитись трейлер

"Зв'язок"

Серіал, який доводить: навіть у найважчі часи українці знайдуть привід пожартувати.

Події розгортаються після початку повномасштабної війни, коли кілька родин із різних міст підтримують зв'язок через відеодзвінки. Попри складні теми, серіал дуже теплий, життєвий і знайомий кожному, хто хоч раз казав: "Ти мене чуєш? Алло? Знову зависло..."

"Зв'язок": дивитись трейлер

"Встигнути до 30"

Криза тридцяти існує. І цей серіал вирішив не сперечатися з цим фактом.

Три подруги випадково зустрічаються у свій 29-й день народження й вирішують за рік кардинально змінити життя. Кар'єра, кохання, мрії та купа кумедних ситуацій – усе знайоме кожному, хто хоча б раз обіцяв собі "почати з понеділка".

"Встигнути до 30": дивитись трейлер

"Дієта №0"

Колись Іван був закоханим студентом, якого красуня Марго навіть не помічала. Минуло кілька років – і ролі несподівано помінялися місцями: він став успішним лікарем-дієтологом, а вона втратила розкішне життя. Залишається лише одне питання: чи дає доля другі шанси, чи просто любить красиво пожартувати.

"Дієта №0": дивитись трейлер

Ну комедії комедіями, але й про українські мелодрами не забувайте.

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