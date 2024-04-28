3 українські мінісеріали, які стали народними фаворитами

Наближаються вихідні, а це чудова можливість, аби абстрагуватись від рутини та поринути у світ цікавих кіноісторії. Від емоційних драм до захопливих комедій – ці українські серіали неодмінно зацікавлять вас та залишать незабутні враження.

Дивіться у матеріалі Кіно 24 добірку найяскравіших українських мінісеріалів, які уже стали фаворитами серед глядачів. Сідайте зручніше, адже саме час для відпочинку та гарного настрою.

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Найкращі українські мінісеріали

"Спіймати Кайдаша"

Український серіал, що складається з 12 епізодів, створений за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

Сюжет розгортається хронологічно від 2005 до 2014 року, охоплюючи десятирічний період незалежності України. Кайдашів з XIX століття переносять у сучасні реалії: Лаврін, повернувшись з армії, мріє про відпочинок, тоді як Карпо одружується з Мотрею, але їй складно ужитися зі свекрухою.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Кава з кардамоном"

Це драма про заборонене кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові XIX століття, під час "Весни народів". Стрічку створено за мотивами роману львівської письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави в тональності кардамону".

Серіал розповідає про стосунки молодої дівчини, дочки священника, яка об'єднала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки, що для XIX століття були несподіваним вчинком, викликали розголос, тому головні герої зіткнулися з осудом.

У фільмі головну роль виконала актриса Олена Лавренюк, а її партнером на екрані став польський актор Павел Делон.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"І будуть люди"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Серіал "І будуть люди" базується на однойменному романі Анатолія Дімарова Він складається з 12 епізодів, кожен з яких присвячений окремому персонажу.

У центрі сюжету – історичні події, які відбуваються в Україні на початку XX століття, та зображення життя звичайних селян.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

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