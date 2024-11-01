Для романтичного вечора: 3 українські фільми про кохання, які варто подивитися вдвох

У холодні осінні вечори завжди хочеться приємно відпочити разом з коханою людиною. Ідеальним варіантом проведення часу може стати спільний перегляд фільмів про кохання, які зігріють та подарують ніжні емоції.

Український кінематограф завжди має що запропонувати своїм поціновувачам. Кіно 24 підготував добірку романтичних стрічок, які варто переглянути з другою половинкою. Ці фільми стануть гарним доповненням вечора й допоможуть розслабитися.

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"Гуцулка Ксеня"

У 1939 році американець українського походження Яро приїхав до карпатського селища Ворохта. Батько залишив йому мільйонний спадок, але хлопець отримає його тільки якщо одружиться зі свідомою українкою. Тому юнакові треба терміново знайти наречену. Одного дня він знайомиться з вродливою гуцульською дівчиною Ксенею, а згодом закохується в неї. Чи погодиться вона вийти на нього заміж? Водночас до окупації західної частини України більшовиками залишилось всього декілька тижнів.

"Гуцулка Ксеня": дивіться трейлер онлайн

"Помаранчеве небо"

Події фільму розгортаються на тлі Помаранчевої революції, у 2004 році. У центрі сюжету – історія кохання студентки Іванни та сина губернатора області Марка. Дівчина несподівано увірвалася в ідеальне життя хлопця, який звик жити в розкоші та заможності. Його завжди турбували лише матеріальні блага, поки він не зустрів Іванну – активістку, яка небайдужа до майбутнього країни. Поки події на майдані загострюються, герої пізнають нові почуття.

"Помаранчеве небо": дивіться трейлер онлайн

"Моя бабуся Фані Каплан"

У паризькому передмісті Сент-Женев'єв де Буа доживає останні дні київська журналістка Марина, яка читає щоденник своєї бабусі Фані Каплан. Вона дізнається драматичну історію кохання Фані Каплан до чоловіка – Віктора Гарського. Він кілька разів використав її у своїх політичних іграх. До того ж Марина несподівано дізнається про роман Фані з братом Володимира Леніна – Дмитром.

"Моя бабуся Фані Каплан": дивіться трейлер онлайн

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