3 нові українські серіали, які можна подивитися за вечір

У 2024 році вийшло декілька українських серіалів, які вже встигли завоювати любов та увагу глядачів. Наша кіноіндустрія навіть під час війни не стоїть на місці, а стрімко розвивається. Крім того, вона виходить на світовий ринок.

Сьогодні редакція Кіно 24 пропонує добірку нових українських серіалів, які можна переглянути за вечір. Якщо ви ще не бачили ці стрічки, то обов'язково зробіть це. Щира рекомендація від нас!

До речі 5 сучасних українських фільмів, які має подивитися кожен

"Одна родина"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

У серіалі розповідаються про Максима та Оксану, які кохають одне одного, але їхні батьки проти цих стосунків. Згодом розпочинається війна, яка роз'єднує хлопця та дівчину. Максим вирішив відправитися на фронт, а Оксана пообіцяла, що дочекається його. Раптом головна героїня дізнається, що коханий загинув.

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тільки живи"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Головний герой серіалу – режисер Вітька, який мріє здобути успіх у кіно. Однак його планам не дає втілитися в реальність повномасштабне вторгнення. Незадовго до початку великої війни хлопець закохується в дівчину Олексу, яка потім стає на захист Батьківщини. Так, війна наздоганяє й самого Вітька.

"Тільки живи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Невістка"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Ольга – дочка банкіра, яка закохується у хлопця Костю. Однак батько дівчини не хоче, аби ці стосунки розвивалися далі, адже ймовірний майбутній зять – не рівня їхній сім'ї. Попри це, Костя хоче сподобатися батькам своєї коханої, тому робить все, щоб стати багатим. Проте несподівано в Ольгу закохується заможний чоловік.

"Невістка": дивіться онлайн першу серію

Якщо ви відаєте перевагу серіалам, а не фільмам, то зверніть увагу на наші рекомендації. Ці стрічки точно зроблять ваш вечір кращим. Ба більше, на них не потрібно витрачати багато часу, адже є всього кілька серій.