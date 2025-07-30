Українське кіновиробництво все частіше тішить глядачів новими якісними серіалами, які захоплюють не менше, ніж стрічки Netflix. Зовсім нещодавно відбулися прем'єри одразу кількох серіалів, які вже можна легально подивитися онлайн.

Після прем'єри багато стрічок доступні до перегляду на сайтах телеканалів або ж на ютубі. Добірку якісних українських серіалів, які затягують з перших хвилин і тримають у напрузі, шукайте далі на Кіно 24.

Теж цікаво 5 захопливих українських фільмів, які обов'язково варто подивитися цього літа

Які українські серіали вже доступні онлайн?

"Слідча"

Кількість серій: 16

Цей детективний серіал став одним з найпопулярніших у 2025. Головна героїня Анастасія Ясинська 10 років тому втратила брата. Тоді Костя прийняв кулю в серце, чим врятував життя сестрі. Увесь цей час Ася зосереджена на тому, щоб знайти вбивцю. І лише через 10 років їй вдається знайти першу зачіпку у цій справі. Та дівчина навіть не здогадується, що на шляху до встановлення справедливості їй доведеться боротися з власними почуттями. Кохання прийде в життя Асі дуже несподівано.

"Слідча" 1 серія: дивіться відео онлайн

"Ключі від правди"

Кількість серій: 24

Валерія – слідча, яка вимушена звільнитися, щоб розслідувати вбивство свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах. Дівчина прагне не лише знайти винних, а й відновити честь рідної людини. Задля цього вона влаштовується працювати в готель, куди ведуть сліди її власного розслідування. Як стає зрозуміло згодом, це не лише місце для відпочинку, але й осередок багатьох злочинів і таємничих справ.

"Ключі від правди" 1 серія: дивіться відео онлайн

"Тілоохоронець"

Кількість серій: 8

Ця гостросюжетна мелодрама триматиме вас з першої і до останньої хвилини. Батьки Катерини гинуть в автокатастрофі, після чого їй доводиться очолити сімейний бізнес. Дівчина ніколи не мріяла про кар'єру, але поруч є коханий, який готовий допомогти керувати компанією. Однак одного дня життя Каті опиняється під загрозою. Тепер їй доводиться розплутувати клубок подій з минулого.

"Тілоохоронець" 1 серія: дивіться відео онлайн