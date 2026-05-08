Їх не можна пропустити: 3 нові українські серіали, які вірусяться в мережі

Українські серіали продовжують завойовувати любов глядачів. Один із найобговорюваніших зараз – 2 сезон "Парочки слідчих", фінальні серії якого, до речі, вийшли вчора.

24 Канал розповість, які нові українські серіали вірусяться в мережі. Обов'язково подивіться їх, якщо ще не зробили цього.

Теж цікаво Дивитиметесь довго: українські серіали, які мають понад 60 серій

Які нові українські серіали вірусяться в мережі?

"Парочка слідчих" (2 сезон)

Кількість серій: 16

У 2 сезоні команда слідчих продовжує розплутувати складні справи. Також увага приділяється стосункам Паші та Софії, адже вони ніяк не можуть розібратися у власних почуттях.

Ситуацію ускладнює Андрій, які вже давно закоханий у Софію і продовжує завойовувати її увагу. Також у відділку з'являється нова підступна слідча Оксана, яка намагається розколоти колектив.

Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський / Фото з інстаграму Октябрського

"Підміна"

Кількість серій: 16

Успішна архітекторка Катерина мешкає у Києві, має чоловіка та доньку й керує дизайн-бюро. Життя головної героїні змінюється після неочікуваного дзвінка сестри-близнючки з Болгарії.

Ірина заявляє, що їй потрібна допомога, тож Катерина відправляється до неї. По приїзду виявляється, що сестра її обманула, архітекторка опиняється в чужій країні без документів та можливості швидко повернутися додому.

Тим часом Ірина прилітає до Києва та руйнує сім'ю й кар'єру сестри, яку та будувала роками. Катерина ж проходить чимало випробувань у Болгарії, але, крім того, знаходить кохання.

"Підміна": дивіться онлайн анонс серіалу

"Скарби"

Кількість серій: 16

Віра виходить із в'язниці та повертається до рідного міста, щоб почати життя спочатку. Вона хоче повернути родинний будинок, який привласнив її дядько з дружиною та донькою.

До міста також приїжджає капітан поліції Богдан. Він працює під прикриттям бізнесмена, адже хоче знайти справжнього вбивцю свого батька.

Між Вірою та Богданом зароджуються почуття, проте розслідування хлопця перешкоджає їхнім стосункам. До того ж перевернути все з ніг на голову може скарб часів Другої світової війни.

"Скарби": дивіться онлайн анонс серіалу

Який український серіал продовжили на 2 сезон?

До речі, серіал "Кохання та полум'я" продовжили на 2 сезон. Зйомки вже розпочалися, до своїх ролей повернулися Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов, Сергій Мітрюшин та інші.

Також відомо, що з'являється три нові акторки: Антоніна Хижняк, Надія Хільська та Вікторія Литвиненко.