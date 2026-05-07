Дивитиметесь довго: українські серіали, які мають понад 60 серій

Глядачі переважно діляться на два типи: ті, які обожнюють тривалий час дивитись одну і ту ж історію, і ті, які віддають перевагу мінісеріалам. Цього разу наша новинка задовільняє запити тих, хто шукає серіали з великою кількістю серій.

Сьогодні 24 Канал розповість про чотири українські серіали, які мають 60 і більше серій.

"Черговий лікар", 2016 – 2021

Кількість серій: 259

Кількість сезонів: 7

Рейтинг IMDb: 6,0

Це український серіал, який розповідає про щоденну роботу лікарів швидкої допомоги. Кожна серія складається з двох різних історій хвороб. Окрім медичних зобов'язань, медики стикаються з особистими драмами пацієнтів, їхніми таємницями та конфліктами.

"Кріпосна", 2019 – 2023

Кількість серій: 96

Кількість сезонів: 4

Рейтинг IMDb: 7,1

Сюжет розгортається навколо кріпачки Катерини Вербицької. Вона виросла у домі багатих поміщиків, виховувалася як аристократка, але все ж є невільницею.

Події серіалу відбуваються у 1856 році. Це історія про кріпацтво та дворянство, про багатих людей, які купують бідних та використовують їх у власних цілях.

Зауважимо, що 4-й сезон – це окрема історія, яка розповідає про дітей головних героїв. Події відбуваються через 20 років – у 1881 році, коли кріпосне право вже було скасоване.

"Коли ми вдома", 2014 – 2022

Кількість серій: 218

Кількість сезонів: 5

Рейтинг IMDb: 7,0

Це комедійний серіал, який розповідає історії про п'ять українських сімей. Вони не пов'язані між собою, однак кожна з цих історій – впізнавана та близька глядачам.

Герої перебувають на різних етапах спільного життя: одні лише нещодавно з'їхалися й вчаться ділити побут, інші готуються до народження первістка, хтось переживає кризу середнього віку або звикає до пенсійного ритму життя. А в когось – традиційні труднощі співжиття невістки та свекрухи під одним дахом.

"Гречанка", 2015

Кількість серій: 60

Кількість сезонів: 1

Рейтинг IMDb: 5,1

Головна героїня – скромна і добра дівчина Тетяна, яка працює екскурсоводом у музеї. Вона захоплюється давньогрецькою культурою, через що й отримує прізвизько "гречанка".

Та її життя різко змінюється після знайомства з багатим і впливовим бізнесменом Григорієм Середою. Вони закохуються й одружуються. Однак Тетяна не знала у яку родину їй доведеться потрапити. Жорстока свекруха Софія її постійно принижує, минуле Григорія ховає багато неприємних таємниць, а сама сім'я постійно бореться за свій вплив.

