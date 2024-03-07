Тут точно знайдеш щось до душі: нові українські серіали березня 2024

Серіали відіграють чималу роль в житті людини, оскільки вони допомагають відволіктися від буденності. Весняний телевізійний сезон приготував глядачам декілька нових серіальних новинок.

Весна потішить захоплюючими сюжетами та карколомними пригодами у нових українських серіалах. У цьому матеріалі Кіно 24 зібрало 3 серіали, на які варто звернути увагу цього березня.

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"Позивний "Тамада""

Серіал "Позивний "Тамада"" розповість про веселого і безтуротного ведучого заходів, який після початку повномасштабної війни стає добровольцем Збройних Сил України.

Головні ролі виконали відомі українські актори Володимир Ращук, Антон Соловей, Клавдія Дрозд, Роман Жиров, Влад Писаренко, Євген Капорін.

Артем Дідов, головний герой серіалу, майже сорокарічний ведучий весільних свят, балакун та душа компанії. У чоловіка енергійне та безтурботне життя. Проте перед початком великої війни у нього почався складний період. Від Артема йде наречена, а згодом він лишається без роботи. Напередодні вторгнення чоловік напивається і на ранок прокидається від вибухів та страшного похмілля.

Головий герой розуміє, що несподівано війна стає для нього новою точкою відліку – саме тим моментом, з якого він може почати будувати себе заново. Прибувши в навчальну частину, Артем отримує символічний позивний – "Тамада". Спершу йому дали такий позивний радше як насмішку, однак згодом в цьому позивному в промові його побратимів стає все більше справжньої поваги.

"Позивний "Тамада"": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зозулі"

Серіал "Зозулі" – актуальна історія 3 рідних, але водночас кардинально різних сестер. Вони не розмовляли багато років, але повномасштабне вторгнення усе змінило.

Головні ролі в серіалі зіграли талановиті українські акторки – Дар'я Трегубова, Карина Шереверова та Катерина Олос.

Фактично батьківська хата – це єдине, що поєднує цих сестер. Відома та галмурна модельєрка Галя, поміркована вчителька Оксана та прямолінійна та вольова колишня боксерка Валя. Дівчата не розмовляли між собою вже багато років та були б раді не розмовляти ще стільки ж, але війна ввела свої корективи в їхні життя та звела 3 сестер під одним дахом. Дівчатам доведеться розібратися у стосунках одна з одною і з оточуючими людьми: колишніми коханими, нинішніми та майбутніми.

"Зозулі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Будиночок на щастя"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

В березні 2024 року український глядач зможе переглянути новий сезон серіалу "Будиночка на щастя". Він розпочинається з того, що від головного героя Макса пішла його дружина Маша. Через повномасштабну війну жінка поїхала за кордон і знайшла там заможного кавалера. Макс же ж відсудив свою дочку та займається її виховання самостійно.

Новий сезон улюбленого серіалу багатьох покаже, як Макс вчиться жити й кохати заново. На нього чекає любовний трикутник, оскільки за його серце змагатимуться одразу 2 неймовірні жінки, яких грають популярні українські акторки – Наталка Денисенко та Дар'я Петрожицька.

Нові захопливі пригоди, курйозні ситуації, улюблені герої – усе це чекатиме на вас у ногому сезоні комедійного серіалу "Будиночок на щастя".

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн трейлер серіалу

У березні 2024 року глядачів очікує декілька нових українських серіалів. Тож, не пропустіть прем'єри серіальних новинок та насолоджуйтеся переглядом.