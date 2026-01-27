4 українські детективні серіали, які захочеться передивлятись не раз

Все частіше серед найпопулярніших серіалів на різних стримінгових платформах переважають детективи. Серед українських серіалів також є чимало цікавих та якісних детективів, які затягують з перших хвилин.

Ба більше, деякі з них хочеться передивлятися знову і знову. Добірку таких стрічок приготував 24 Канал.

Які є українські детективні серіали?

"Тиха Нава"

Цей новий детектив вже кілька тижнів активно обговорюють у соцмережах. Серед зіркового акторського складу є чимало улюбленців публіки, зокрема Олександр Рудинський та Анастасія Пустовіт. Це перший український серіал в стилі true crime, заснований на реальній історії Юрія Кузьменка, відомого як Боярський маніяк, який у 2006-2009 роках ґвалтував і вбивав жінок.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

У центрі сюжету – слідча Валерія, в житті якої трапляється трагедія. Раптово помирає брат дівчини, а правду про його смерть вона змушена шукати самостійно. Для цього влаштовується працювати в готель, де знаходить нові підказки злочинів, що приховані за стінами готелю. Цікавою є й любовна лінія серіалу.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 серію

"Парочка слідчих"

Ще один серіал, в центрі якого молода енергійна слідча Софія. Вона очолює відділ особливо небезпечних злочинів, однак через невпевненість та брак досвіду робить багато помилок. Упоратися зі всім їй допомагає суворий та мовчазний судмедексперт Павло. Завдяки співпраці їм вдається розкривати складні справи. Уже зовсім скоро відбудеться прем'єра 2 сезону цієї історії.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 серію

"Митець"

Новий шпигунсько-детективний серіал про майора Дмитра Скорука, який перебував у полоні в той час, коли його вважали загиблим. Він не пам'ятає 2 роки свого життя, але виявляє дивну здатність: малює ті злочини, які стануться лише наступного дня. Разом із колегами чоловік намагається розплутати ці видіння, щоб розібратися у власному минулому та знайти істину серед таємниць і підозр.

"Митець": дивіться онлайн трейлер серіалу