Українські серіали, які можна дивитись всією сім'єю

Хіба може не подобатись атмосфера, коли після роботи збирається родина у сімейному колі, щоб разом провести час?! Хтось віддає перевагу настільним іграм, а от комусь до душі умовний кінотеатр у домівці, де за одним екраном можуть зібратись найближчі люди.

Однак у таких ситуаціях часто виникає питання, а що подивитись, щоб той фільм чи серіал сподобався усім. Щоб допомогти вирішити це запитання, 24 Канал підготував добірку з одних із найкращих українських серіалів для родинного перегляду.

"Джованні", 2019

Рейтинг IMDb: –

Кількість серій: 30

Це український комедійний серіал (ситком), який розповідає про невдаху, на ім'я Сергій. У центрі сюжету опиняється любовний трикутник. Колишня дружина головного героя – Світлана "Джованні", вривається у життя екса та його нової пасії Ані.

Цікаво, що прізвисько "Джованні" для Світлани дали не просто так. Це сталось через її запальний характер.

"Спіймати Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Кількість серій: 12

Події серіалу розвиваються у межах 2005 – 2014 років. Сімейство Кайдашів – це прототип родини із повісті Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Творці осучаснили цю історію, однак імена героїв вирішували не змінювати: подружжя Омелька та Марусі, їхні сини Карпо та Лаврін, а також невістки Мотря та Мелашка.

Упродовж усього серіалу у сім'ї ніяк не може запанувати мир, адже вони постійно сваряться, ображають одне одного і зовсім не підтримують. Кожен "тягне ковдру" на себе.

Зауважимо, що Наталка Ворожбит – українська режисерка, запевнила, що продовження цієї історії не буде. За її словами, усе завершилось так, як мало бути.

"І будуть люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,6

Кількість серій: 12

Події розвиваються у 1910-1930-х роках. Від так, глядач потрапляє у різні історичні події – Перша світова війна, революція, радянщина на українських землях і селянські повстання.

У центрі подій декілька героїв, чиї життя змінюються з кожною згаданою подією. Більшість із них має одне завдання – вижити.

Який новий український серіал можна подивитись на YouTube?

Йдеться про стрічку "Дрібне пташеня". Вона складається з чотирьох серій і вже доступна до перегляду.

У центрі історії дівчина Аліса, чиє життя змінюється внаслідок війни та кохання. Її обранець несподівано освідчується іншій, тому, щоб врятувати себе, головна героїня їде до рідного містечка Радісне. Та місце, яке мало стати спокоєм, перетворюється на історію, де багато таємниць і, можливо, навіть небезпеки.