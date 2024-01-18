Українська альтернатива "Бріджертонів": серіали, які заворожують своєю атмосферою

Серіал "Бріджертони" став одним із найуспішніших на платформі Netflix. Він захоплює глядачів своїми пейзажами, атмосферою, вишуканими сукнями, класичною музикою і вишуканими манерами.

Тому 24 Канал підготував для вас українську альтернативу "Бріджертонів", яку мають подивитися всі, хто закоханий в естетику минулої епохи.

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"Кава з кардамоном"

Драматична історія про заборонене кохання українки та польського шляхтича розгортається у Львові середини XIX століття, в епоху "Весни народів" та революції 1848—1849 років.

Серіал розповідає історію молодої дівчини, дочки священника, яка пов'язала своє життя зі значно старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки, неординарні для XIX століття, викликають загальне обурення, і головні герої стикаються з осудом суспільства. Головна героїня змушена пройти через зраду, кохання та ненависть.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кріпосна"

Зворушлива історія Катерини Вербицької, героїні, що виростала в домі багатих поміщиків, нікого не залишить байдужим. Катя, Кріпосна та сирота, виховувалася, ніби справжня аристократка, але водночас залишалася невільницею.

Дії серіалу розгортаються у далекому 1856 році, тут же після закінчення війни. Це період дворянства та кріпацтва, коли заможні купляли бідних та використовували їх як підданих у своїх великих особняках.

"Кріпосна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони": що відомо про серіал

У центрі подій – ніжна Дафна, старша дочка в сім'ї аристократів. Красуня стає "діамантом балу" для наречених та завойовує не лише увагу зажерливих кавалерів, а й прихильність самої королеви. Проте Дафна мріє не тільки про вдале весілля, але й про справжнє кохання.

Неочікувано плани дівчини на шлюб руйнуються, єдиним, хто може врятувати репутацію Дафни та її родини, є друг її брата – бабій і чарівний герцог Саймон Гастінгський. Починається гра, яка несподівано переростає в справжнє кохання між ними.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони" – це справжній витвір мистецтва в епоху Регентства, де показ мод є важливою складовою. Лише головна героїня, Дафна, представлена у 104 різних сукнях протягом восьми серій.

Звісно, неправдоподібно, щоб героїня з романів Джулії Квін, які лягли в основу серіалу, мала такий розкішний гардероб. Проте серіал "Бріджертони" – це не документальна історія, а вигадана, тому тут можливо все.