Не лише "Кріпосна": ТОП українських мелодрам, які розіб'ють вам серце

Коли за вікном дощ, сонце пішло у відпустку, а виходити з дому хочеться приблизно ніколи, саме час зануритися в чужі любовні драми. Тим паче українські серіали давно навчилися розбивати серця глядачам не гірше за турецькі.

24 Канал зібрав 5 українських мелодрам, у яких вистачає пристрасті, зрад, сімейних таємниць і несподіваних поворотів. Серед них – як класичні історії кохання, так і масштабні родинні драми.

"Кава з кардамоном" (2021)

Жанр: історична мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,2

Події розгортаються у Львові XIX століття. Молода Анна закохується в одруженого польського шляхтича Адама. Звісно, про спокійне сімейне щастя можна одразу забути. Попереду – заборонене кохання, суспільні осуди та випробування, які перетворюють романтичну історію на справжню драму.

Що кажуть критики: Андрій Кокотюха у рецензії для "Детектор медіа" відзначив упевнену режисуру та класичну атмосферу мелодрами.



"Кава з кардамоном": дивитись трейлер

"Кріпосна" (2019)

Жанр: історична мелодрама.

IMDb: 7,1

Катерина Вербицька вихована як справжня панянка, але є одна маленька проблема – за законами того часу вона кріпачка. Дівчина мріє про свободу та кохання, проте її доля залежить від примх багатіїв. Інтриги, ревнощі й нескінченні страждання тут буквально на кожному кроці.

Що кажуть критики: у "Детектор медіа" розкритикували нерівномірну акторську гру та надмірну театральність. Утім, попри зауваження, серіал здобув величезну популярність серед глядачів.



"Кріпосна": дивитись трейлер

"Жіночий лікар. Нове життя" (2023)

Жанр: медична драма, мелодрама.

IMDb: 6,9

Після втрати дому та роботи через російський обстріл лікар Михайло Гончар переїжджає до Києва. Тут він намагається почати життя з чистого аркуша, але швидко опиняється у вирі професійних інтриг і романтичних переживань. Адже навіть у лікарні, де рятують життя, від любовних драм ніхто не застрахований.

Що кажуть критики: Марія Спалєк у рецензії для "Детектор медіа" похвалила серіал за актуальність, українську мову та вдало прописаних персонажів.



"Жіночий лікар. Нове життя": дивитись трейлер

"Сага" (2020)

Жанр: історична, сімейна драма.

IMDb: 8,4

Історія однієї української родини Козаків, яка охоплює ціле століття. Війни, революції, сімейні конфлікти, кохання та зради – героям доводиться пережити стільки всього, що звичайні побутові сварки здаються дитячими забавками.

Що кажуть критики: Андрій Кокотюха у своєму огляді позитивно оцінив загальне враження від серіалу, хоча й розкритикував неоднозначне трактування радянського минулого.



"Сага": дивитись трейлер

"І будуть люди" (2020)

Жанр: історична драма, мелодрама.

IMDb: 8,6

Події в серіалі переносять нас на початок ХХ століття в Україні. Всі непрості історії життя звичайних українців накладаються на революцію, війну та репресії. Тут є все – велике кохання, втрати та зради. Атмосфера серіалу доволі важка морально з мінімумом романтики.

Що кажуть критики: рецензії на Kino-teatr.ua похвалили вдалу роботу оператора та відтворення атмосфери України того часу.



"І будуть люди": дивитись трейлер

Ну і, якщо вже ми трішки впали в меланхолію, тоді не зраджуємо сьогоднішньому вибору і дивимось інші українські мелодрами. Те, що треба для дощового вечора.