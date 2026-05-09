6 нових українських серіалів, які можна подивитися онлайн безплатно

Ідеальним варіантом для вихідних може стати перегляд українського серіалу. Іноді не хочеться витрачати час на вибір стрічки, тож варто звернути увагу на готову добірку.

На 24 Каналі ми зібрали список українських серіалів, які можна безплатно переглянути на YouTube. У добірці є як нові проєкти, так і серіали, що вийшли торік. Обирайте історію до душі та насолоджуйтеся переглядом.

Які українські серіали можна подивитись онлайн безплатно?

Сьогодні кінотворці дедалі частіше обирають саме таку модель дистрибуції своїх проєктів: спершу фільми та серіали виходять на платних стримінгових платформах або телеканалах, а вже згодом стають доступними у вільному доступі.

Саме так і з проєктами з нашої добірки – усі ці серіали нині можна переглянути на YouTube. Розповідаємо, які стрічки до неї увійшли.

"Скарби" – це український серіал, який донедавна був доступний лише на платформі Київстар ТБ, а тепер його можна переглядати на YouTube – нові епізоди поступово з'являються у вільному доступі. Сюжет розгортається навколо Віри та Богдана, чиї долі переплітаються через сімейні таємниці, симпатію та загадкові скарби часів Другої світової війни. Лише фінал цієї історії покаже, чи зможуть почуття перемогти всі випробування.

"Повернення" – це перший український серіал про ветеранів російсько-української війни. Спершу його також можна було переглянути на платформі Київстар ТБ, а нині стрічка доступна і на YouTube.

"Белла Віта" – український 4-серійний серіал, який виходив на телеканалі СТБ, тепер можна переглянути на YouTube. Головні ролі виконали Сергій Стрельніков та Поліна Василина. Історія розповідає про талановиту дизайнерку весільних суконь, яка обожнює свою справу та готується до шлюбу з найкращим другом. Однак несподівано вона змушена погодитися на ризиковану авантюру, щоб вибратися з боргів. Ситуація виходить з-під контролю: героїня одружується з незнайомцем і зрештою закохується в нього.

"Зворотний напрямок" – український серіал, у якому головні ролі виконали Олеся Надєєва та Павло Текучев. Сюжет розгортається навколо Романа і Дарини, між якими від ненависті до кохання – лише один крок. Серіал налічує 16 епізодів, які можна переглянути на YouTube.

"Парочка слідчих" (1 сезон) – нещодавно відбувся фінал другого сезону серіалу "Парочка слідчих", який доступний на платформі Київстар ТБ. Водночас перший сезон цієї детективної історії вже можна переглянути у вільному доступі на YouTube.

"Ключі від правди" – ще один серіал, доступний для перегляду на YouTube, який полюбився багатьом українським глядачам. У центрі сюжету – Валерія, працівниця поліції. Коли її брата несправедливо звинувачують у злочині, вона розпочинає власне розслідування. Заради цього героїня влаштовується на роботу до престижного готелю, де намагається знайти відповіді та розкрити правду.

Які українські серіали наразі не можна подивитись на YouTube?

Є ще чимало українських серіалів, які справді варті уваги. Навіть якщо наразі вони недоступні у вільному доступі, ці проєкти безперечно заслуговують на перегляд.

Тож радимо звернути увагу й на такі українські кінопроєкти: