Доступні онлайн: 4 чудові українські серіали, які допоможуть розслабитись після напруженого дня

"Прикордонники" – український серіал, прем'єра якого відбулася у 2024 році. Спочатку його можна було переглянути лише на платформі Київстар ТБ, але згодом він з'явився на Netflix, а зараз доступний і на YouTube.

Це історія про молодих курсантів, які вступають до академії й навіть не здогадуються, що їх готують не просто до професії, а до війни за свою землю.

Наразі серіал налічує два сезони по 24 епізоди кожен: перший доступний у вільному доступі, а другий – на платформі Київстар ТБ.

"Скарби"

"Скарби" – ще один новий український серіал, який уже встиг полюбитися глядачам. Прем'єра відбулася 16 березня 2026 року.

Це історія про родинні таємниці та скарби, які можуть зруйнувати життя багатьох людей. Серіал складається з 16 епізодів і доступний на платформі Київстар ТБ.

Головні ролі виконали Анастасія Іванюк, Євген Лісничий, Олексій Нагрудний, Дар’я Трегубова, Сергій Козлов, Сергій Мітрюшин, Валерія Фокіна та інші.

"Реванш"

"Реванш" – ще один український серіал, який здобув популярність серед глядачів. Його прем'єра відбулася у жовтні 2024 року, і наразі стрічку можна переглянути у вільному доступі на YouTube.

Сюжет розгортається навколо двох сестер – амбітної Валентини та її повної протилежності. Вони виросли разом, однак із часом їхні життєві шляхи розходяться, а зрада руйнує все, що їх пов'язувало.

"Ключі від правди"