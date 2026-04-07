Кіно Кінодобірки
7 квітня, 12:17
Доступні онлайн: 4 чудові українські серіали, які допоможуть розслабитись після напруженого дня

Ольга Паньків
Основні тези
  • Стаття пропонує 4 українські серіали, які допоможуть розслабитися після напруженого дня.
  • Серед рекомендованих серіалів: "Ключі від правди", "Скарби", "Прикордонники" та інші.

У передсвятковий період завжди накопичується чимало справ, які можуть втомлювати. Тож, аби цей час не був надто напруженим, радимо ввечері відволікатися за переглядом серіалів.

Тим більше, що ми зібрали для вас добірку стрічок, які можна подивитися за кілька днів і водночас добре розслабитися. У матеріалі 24 Каналу – 4 українські серіали, які захоплюють від першої до останньої серії.

Які українські серіали подивитись після напруженого дня?

"Прикордонники"

"Прикордонники" – український серіал, прем'єра якого відбулася у 2024 році. Спочатку його можна було переглянути лише на платформі Київстар ТБ, але згодом він з'явився на Netflix, а зараз доступний і на YouTube. 

Це історія про молодих курсантів, які вступають до академії й навіть не здогадуються, що їх готують не просто до професії, а до війни за свою землю.

Наразі серіал налічує два сезони по 24 епізоди кожен: перший доступний у вільному доступі, а другий – на платформі Київстар ТБ.

"Скарби"

"Скарби" – ще один новий український серіал, який уже встиг полюбитися глядачам. Прем'єра відбулася 16 березня 2026 року. 

Це історія про родинні таємниці та скарби, які можуть зруйнувати життя багатьох людей. Серіал складається з 16 епізодів і доступний на платформі Київстар ТБ. 

Головні ролі виконали Анастасія Іванюк, Євген Лісничий, Олексій Нагрудний, Дар’я Трегубова, Сергій Козлов, Сергій Мітрюшин, Валерія Фокіна та інші.

"Реванш"

"Реванш" – ще один український серіал, який здобув популярність серед глядачів. Його прем'єра відбулася у жовтні 2024 року, і наразі стрічку можна переглянути у вільному доступі на YouTube. 

Сюжет розгортається навколо двох сестер – амбітної Валентини та її повної протилежності. Вони виросли разом, однак із часом їхні життєві шляхи розходяться, а зрада руйнує все, що їх пов'язувало.

"Ключі від правди"

"Ключі від правди" – популярний український детективний серіал. У центрі сюжету – досвідчена слідча Валерія, яка змушена залишити службу після трагічної загибелі брата, якого несправедливо звинуватили у злочині. 

Вона вирішує самостійно розплутати цю справу, сповнену брехні та змов. Для цього жінка влаштовується працювати в готель, де приховано ключ до правди.

Які ще українські серіали подивитись ввечері?

Також, якщо ви шукаєте українські серіали, зверніть увагу на такі драматичні проєкти: 

  • "Спіймати Кайдаша",
  • "Кріпосна",
  • "І будуть люди",
  • "Кава з кардамоном",
  • "Дві сестри",
  • "Одна родина",
  • "Зворотний напрямок",
  • "Кришталеві джерела",
  • "Парочка слідчих" та інші. 

Серед цих різножанрових стрічок ви точно зможете знайти історію, яка допоможе розслабитися навіть після найнапруженішого дня. 