Вони рятують життя: українські серіали про медиків, які вийшли під час війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило назавжди життя мільйонів українців. Історії пацієнтів та особисті життєві перипетії, які доводиться проходити лікарям під час війни, лягли в основу нових медичних серіалів українського виробництва.

Під час війни український кінематограф презентував глядачам декілька серіальних новинок про лікарів, що рятують людей. Редакція Кіно 24 зібрала нові українські серіали про медиків, де борються за найважливіше – за життя.

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"Шпиталь", 2023

Ця кіноробота переповідає історію польового лікарняного закладу, що виник у важкий для нашої держави час.

За сюжетом, у містечку, що розташоване на кордоні з Польщею, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну розгорнув роботу польовий шпиталь. Тут кожен день стає випробуванням, а надія – найціннішим активом.

В штаті спільно працюють не лише українські лікарі, а й добровольці та висококваліфіковані спеціалісти з різних країн, таких як Ізраїль, Польща та США.

Натомість своєму спокійному життю, вони обрали допомогу та порятунок тих, хто постраждав від військових дій, що вчинила Росія. Кожен день у шпиталі – це складні кейси та надія на краще. Пацієнтами шпиталю є як хоробрі захисники української землі, так і цивільні. У кожного з них власна історія, нерідко заснована на реальних подіях.

Серед звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя, а також місцем, де у болісних та складних обставинах може зародитися навіть кохання.

"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жіночий лікар. Нове життя", 2023

Події серіалу відбуваються через певний час після того, як Росія вторглася на територію України. Зокрема, історія розгортається у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України.

До цього центру приходить влаштовуватися на роботу головний герой – талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар. Чоловік був змушений переїхати до Києва із Сєвєродонецька.

Той медзаклад, де Михайло раніше працював та очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і його дім. Після того, як чоловік отримав поранення, він починає нове життя у Києві разом із донькою, яку виховує один.

Прийшовши влаштовуватися на роботу, спершу один з його колег не хотів, аби Гончар був у їхньому штаті, та все ж згодом рішення прийняли на користь Михайла. Так, влаштувавшись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу цьому амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія", 2023

Ще однією серіальною новинкою, якою обдарував українських глядачів наш кінематограф, став новий воєнно-драматичний серіал.

Ця 4-серійна воєнна драма про медиків екстреної допомоги, які під час повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну проявили сміливість, відчайдушність та відданість своїй професії, рятуючи людські життя.

За сюжетом, головні герої стрічки – працівники швидкої допомоги у Харкові, які в період лютого – березня 2022 року рятували цивільних і військових свого міста, перебуваючи під постійними обстрілами та бомбардуваннями.

Хлопець молодої фельдшерки Надії вмовляє її виїхати в більш безпечне місце. Однак вона попри реальну небезпеку й вмовляння коханого вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові, не розуміючи, що чекає на неї у найближчий час – безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч-на-віч.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Нові українські медичні серіали розповідають про героїзм і вміння працювати в екстремальних умовах, про подолання випробувань, з якими стикаються лікарі, рятуючи життя. Обирайте серіал, який вам найбільше припав до душі, та долучайтеся до перегляду.