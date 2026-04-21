Не пропустіть: українські серіали, про які гуділи соцмережі

З розвитком соцмереж все більше обговорень переноситься саме у цю площину. Ба більше, дуже часто знаменитості та автори проєктів роблять ставку саме на такий розвиток подій.

Тому далі в матеріалі 24 Канал розповість про декілька українських серіалів, які нещодавно наробили чимало галасу у соцмережах.

"Розтин покаже", 2019 – 2016

Рейтинг IMDb: 6,5

Не так давно вийшов у світ 5 сезон історії. Перед екранами стрічка зібрала 1,22 мільйона глядачів за перші два епізоди.

"Розтин покаже" – це детектив про будні судово-медичного бюро: кожної серії команда слідчих і експертів розслідує складний злочин. У центрі сюжетів – судмедекспертка Яна Гончар, що знаходить докази вбивств у тілах жертв, її напарник, слідчий Олег Гончар і вся команда експертів і криміналістів.

"Справа НБР", 2026

Рейтинг IMDb: 8,8

Це новий український детективний серіал, який складається з 12 серій. Сюжет серіалу розгортається навколо Коваля – принципового й замкнутого слідчого, для якого робота давно стала єдиним сенсом життя. Він ветеран війни, який повертається з фронту й намагається знову знайти своє покликання в цивільному житті.

Та головний герой не може сидіти вдома, тому очолює новий експериментальний підрозділ – НБР (Надзвичайне бюро розслідувань).

"Дрібне пташеня", 2026

Рейтинг IMDb: –

Аліса – головна героїня, яка має багато планів на майбутнє. Одна зрада коханого та початок повномасштабної війни все змінюють. Дівчина вирішує поїхати до рідного міста її мами, де живе тітка Калина.

Мама Аліси та Калина втратили зв'язок понад 30 років тому. Героїня намагається налагодити своє життя, проте розкриває таємниці минулого.

"Белла Віта", 2026

Рейтинг IMDb: 5,9

Ще один український серіал, який вийшов на екрани 14 лютого. Легка романтична історія розповідає про талановиту дизайнерку, яку вплутують в аферу фіктивного шлюбу. А все це стається через одного бізнесмена, який дуже хотів врятувати свою репутацію та компанію.

Та рано чи пізно все приховане стає відомим…

