4 популярні українські серіали, які можна подивитися на ютубі

З кожним роком українські серіали завойовують усе більшу популярність серед глядачів. Навіть під час повномасштабного вторгнення вийшло багато хороших картин, які стали справжніми хітами.

У матеріалі 24 Каналу читайте про українські серіали, які можна подивитися на ютубі. Це "Слідча", "Сім'я по неділях", "Майор Сковорода" і "Лікарка за покликанням".

Які українські серіали є на ютубі?

"Слідча"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.3/10

У центрі сюжету – слідча Анастасія Ясинська, яка переїжджає зі столиці до маленького міста. Головна героїня прагне знайти вбивцю свого брата Костянтина, а під час розслідування дізнається деякі таємниці. На жінку чекає чимало випробувань та небезпек, а також – непроста історія кохання.

"Слідча": дивіться онлайн анонс серіалу

"Сім'я по неділях"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: –

Тривалий час Михайло жив в Італії, щоб заробити гроші для сім'ї. Згодом чоловік неочікувано повертається додому, а його близькі зіштовхуються з труднощами, адже звикли до життя без контролю і порад.

Михайло хоче, щоб сім'я згуртувалася, тож придумує нову традицію. Тепер щонеділі родичі мають збиратися за одним столом, однак кожна зустріч стає справжнім випробуванням.

"Сім'я по неділях": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Майор Сковорода"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 6.1/10

У серіалі розповідається про харизматичного, але зі складним характером, майора Андрія Сковороду. Він починає керувати молодими й недосвідченими поліцейськими, а начальницею чоловіка стає його колишня.

Колектив працює у старому архіві, де постійно панує хаос. Проте навіть у таких умовах Сковорода береться за розслідування складних справ, навчає підлеглих затримувати злочинців і розуміти людей.

"Майор Сковорода": дивіться онлайн анонс серіалу

"Лікарка за покликанням"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Шлюб лікарки-реаніматолога Марини Бондар та хірурга Андрія Бондара тріщить по швах, оскільки чоловік зраджував дружину. Жінці пропонують роботу у Польщі, тож вона планує переїхати туди разом зі сім'єю, щоб розпочати нове життя. Однак усе йде не за планом, адже починається війна.

Марина ухвалює рішення не покидати рідну лікарню і допомагати людям. Медики працюють цілодобово, а заклад стає прихистком як для дітей, так і для дорослих.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн анонс серіалу