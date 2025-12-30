4 популярні українські серіали, які можна подивитися на ютубі
- На ютубі можна переглянути популярні українські серіали: "Слідча", "Сім'я по неділях", "Майор Сковорода" та "Лікарка за покликанням".
- Серіали охоплюють різні теми: розслідування, сімейні випробування, поліцейську роботу та медичну драму під час війни.
З кожним роком українські серіали завойовують усе більшу популярність серед глядачів. Навіть під час повномасштабного вторгнення вийшло багато хороших картин, які стали справжніми хітами.
У матеріалі 24 Каналу читайте про українські серіали, які можна подивитися на ютубі. Це "Слідча", "Сім'я по неділях", "Майор Сковорода" і "Лікарка за покликанням".
Не пропустіть Ви подивитесь його за вечір: драматичний серіал на Netflix, від якого не зможете відірватися
Які українські серіали є на ютубі?
"Слідча"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
У центрі сюжету – слідча Анастасія Ясинська, яка переїжджає зі столиці до маленького міста. Головна героїня прагне знайти вбивцю свого брата Костянтина, а під час розслідування дізнається деякі таємниці. На жінку чекає чимало випробувань та небезпек, а також – непроста історія кохання.
"Слідча": дивіться онлайн анонс серіалу
"Сім'я по неділях"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 24
- Рейтинг IMDb: –
Тривалий час Михайло жив в Італії, щоб заробити гроші для сім'ї. Згодом чоловік неочікувано повертається додому, а його близькі зіштовхуються з труднощами, адже звикли до життя без контролю і порад.
Михайло хоче, щоб сім'я згуртувалася, тож придумує нову традицію. Тепер щонеділі родичі мають збиратися за одним столом, однак кожна зустріч стає справжнім випробуванням.
"Сім'я по неділях": дивіться онлайн 1 серію серіалу
"Майор Сковорода"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 24
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
У серіалі розповідається про харизматичного, але зі складним характером, майора Андрія Сковороду. Він починає керувати молодими й недосвідченими поліцейськими, а начальницею чоловіка стає його колишня.
Колектив працює у старому архіві, де постійно панує хаос. Проте навіть у таких умовах Сковорода береться за розслідування складних справ, навчає підлеглих затримувати злочинців і розуміти людей.
"Майор Сковорода": дивіться онлайн анонс серіалу
"Лікарка за покликанням"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Шлюб лікарки-реаніматолога Марини Бондар та хірурга Андрія Бондара тріщить по швах, оскільки чоловік зраджував дружину. Жінці пропонують роботу у Польщі, тож вона планує переїхати туди разом зі сім'єю, щоб розпочати нове життя. Однак усе йде не за планом, адже починається війна.
Марина ухвалює рішення не покидати рідну лікарню і допомагати людям. Медики працюють цілодобово, а заклад стає прихистком як для дітей, так і для дорослих.
"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн анонс серіалу