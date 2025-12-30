Прем'єра на Netflix відбулася зовсім нещодавно, але він вже став одним з найпопулярніших, пише 24 Канал. Про сюжет, кількість серій та що схожого можна подивитися – розповідаємо далі.
Про що серіал "Місто тіней"?
Цей кримінально-детективний мінісеріал розповідає історію сержанта Міло Маларта, який багато років працює в поліції та вже має чимало ефективних навичок для розслідувань. Однак його методи прийнятні далеко не для всіх. Маларта систематично протистоїть керівництву, тож його відстороняють від службових обов'язків. Та все змінює неймовірно жорстоке вбивство, яке зможе розкрити лише він. Цього разу сержант працює в парі з інспекторкою Ребекою Гаррідо.
"Місто тіней": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Місто тіней: опис серій
- 1 серія. На балконі барселонської архітектурної пам'ятки спалюють бізнесмена, якого раніше викрали. Для розкриття справи до службових обов'язків повертається Маларта.
- 2 серія. За тривожних обставин зникає ще одна публічна особа. Міло й Ребека бояться найгіршого, а журналіст прагне опублікувати сенсацію.
- 3 серія. Маурісіо отримує загадковий дзвінок, а поліція визначає першого підозрюваного. Сінґла намагається вмовити Ребеку не співпрацювати з Міло.
- 4 серія. В парку Ґуель виявляють ще одне спалене тіло, тож Міло та Ребека підтверджують свої здогадки. Напруга зростає, а відеозапис Маурісіо опиняється під пильною увагою.
- 5 серія. У Міло починається важкий період, коли справа обертається трагедією. Убивця знову просить Маурісіо про зустріч, але спочатку йому треба втекти від поліції.
- 6 серія. Папа має приїхати в Барселону. Телефон Маурісіо приводить його до інформатора, а Міло та Ребека намагаються зробити все, щоб запобігти ймовірній трагедії у Саґраді Фамілії.
Що подивитися, якщо сподобалось "Місто тіней"?
- "Дві могили". Зникнення двох юних дівчат приголомшує тихе містечко на узбережжі моря. Охоплена горем бабуся ризикує всім, щоб розкрити правду й помститися за злочин.
- "Вдовина гра" – трилер, заснований на реальних подіях. Розслідування смерті чоловіка руйнує ідеальний образ його вдови й розкриває її таємне подвійне життя.
- "Флорентійське чудовисько" – ще один трилер на реальних подіях. У сільській місцевості Тоскани розгулює серійний вбивця. Поліціянка рішуче налаштована заарештувати його до нового нападу.