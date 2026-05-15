"Спіймати Кайдаша" й не лише: українські серіали, які розслаблять після роботи

Інколи після роботи хочеться відпочити за переглядом цікавого серіалу. Один із найкращих варіантів – комедії, адже вони мають легкий та кумедний сюжет, тож не потрібно напружуватися.

24 Канал розповість, які українські серіали допоможуть розслабитися після роботи. Зберігайте список перед наступним робочим тижнем, щоб потім не витрачати час на пошуки.

Які українські серіали подивитися після роботи?

"Спіймати Кайдаша"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Серіал, знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", проте сценаристка Наталка Ворожбит внесла чимало змін. Зокрема, події розгортаються у 2005 – 2014 роках.

У центрі сюжету – незмінна сім'я Кайдашів: Омелько, Маруся, їхні сини Карпо та Лаврін, а також невістки – Мотря та Мелашка. Вони постійно сваряться, а ситуація загострюється, коли починається Майдан, а потім війна.

"Вітя"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.0/10

У серіалі розповідається про Вітю Василенка, який працює на батьковому СТО, проте захоплюється психологією. Заробивши достатньо грошей, він вступив за заочне відділення до Полтавського лісотехнічного інституту й здобув психологічну освіту.

Вітя вирішує проводити консультації на роботі. Люди діляться з ним своїми проблемами, а хлопець намагається допомогти їм. Водночас Василенко повинен зробити складний вибір: залишитися в рідних Лубнах чи переїхати до Києва, де більше можливостей для розвитку. Ситуацію ускладнює те, що батько не розуміє його захоплення психологією.

"Майор Сковорода"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Неординарний, але харизматичний майор Сковорода керує командою молодих і недосвідчених новобранців. Вони працюють у старому архіві на околиці Києва й розслідують складні справи.

Сковорода працює під керівництвом своєї колишньої коханої Світлани Деркач. Він намагається навчити підлеглих не лише розкривати злочини, але й розуміти людей.

Який новий український серіал подивитися?

Нещодавно вийшов новий український серіал "Скарби". Віра виходить з тюрми та повертається до рідного міста, щоб не лише початку життя спочатку, але й повернути родинний будинок, який після смерті її батьків привласнили родичі. У той самий час до міста приїжджає капітан поліції Богдан, який працює під прикриттям успішного бізнесмена, щоб знайти справжнього вбивцю свого батька, адже у злочині звинуватили його маму.

Упродовж 16 серій герої переживають чимало випробувань та розкривають різні таємниці. Їхнє життя може перевернути з ніг на голову загадковий скарб часів Другої світової війни.