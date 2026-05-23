5 цікавих українських серіалів, які можна розтягнути на тижні

Є люди, які віддають перевагу довгим серіалам. Їх можна розтягнути на тижні, а не подивитися за один або кілька днів.

24 Канал склав добірку довгих українських серіалів. Обирайте, що дивитися найближчим часом.

Читайте також Де зараз український актор, який зіграв роль Артема Головашина у "Спіймати Кайдаша"

Які українські серіали можна дивитися довго?

"Жіночий лікар. Нове життя"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 92

Події серіалу розгортаються під час російського повномасштабного вторгнення в Україну. Акушер-гінеколог Михайло Гончар керував пологовим відділенням лікарні в Сіверодонецьку, але росіяни зруйнували будівлю.

Михайло вирішує розпочати нове життя, тому разом із донькою переїжджає до Києва та влаштовується в Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології. Проте в Гончара не складаються стосунки з заступником завідувача і він втягується в інтриги та конфлікти, які панують в лікарні.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дільничний з ДВРЗ"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 72

Сергій Бондар раніше працював опером у центральному відділенні, проте йому довелося перевестися у відділок віддаленого району. Напарником головного героя стає Петро Дзюба.

Сергій думав, що тепер його життя стане нудним, але ДВРЗ тримає кримінальна банда. Бондар вступає у боротьбу зі злочинним угрупуванням, проте його "кришує" місцева поліція.

"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн анонс серіалу

"Прикордонники"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 48

Події першого сезону відбуваються за пів року до початку повномасштабного вторгнення. У центрі сюжету – хлопці та дівчата, які вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України.

Наставником курсантів стає герой АТО Іван Криницький. У чоловіка власна методика викладання, яка подобається не всім. Проте він хоче, аби новачки стали справжніми бойовими офіцерами.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

"СидорЕнки-СидОренки"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 96

Сюжет розгортається навколо двох родин, які мають однакове прізвище. Вони дізнаються, що 16 років тому в пологовому будинку переплутати їхніх синів. Тепер Сидоренки переживають чимало випробувань.

"СидорЕнки-СидОренки": дивіться онлайн анонс серіалу

"Тільки кохання"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 100

Дружина успішного архітектора Дениса загинула в автокатастрофі. Тепер чоловік повинен сам виховувати доньку Марійку. Дівчинка мріє знайти собі нову маму, а батькові – нову дружину.

У житті сім'ї з'являється співачка Альбіна. Жінка закохана в Дениса, проте не може налагодити стосунки з його донькою. Згодом чоловік знайомиться з вчителькою Марійки Ольгою.

Денис та Ольга по-справжньому закохуються одне в одного, проте Альбіна не готова попрощатися з коханим, тому розробляє підступний план, щоб розлучити їх.