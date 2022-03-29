Українським кінематографістам вручили премію Федеріко Фелліні на Барійському міжнародному кінофестивалі (Bif&st). Це відбулося 28 березня 2022 року.

Нагороду взяла українська режисерка Дар’я Онищенко, як представниця кіноспільноти України. Крім цього, вона показала свій фільм "Забуті".

Читайте також Жодної згадки про війну, натомість багато дурнуватих жартів, – українці розкритикували Оскар

Українські кінематографісти отримали премію Федеріко Фелліні

Дар’я Онищенко подякувала своїм колегам, а також зі сцени урочистої церемонії фестивалю закликала Італію до введення більш жорстоких санкцій та повного ембарго на усі російські продукти.

Я пишаюсь своїми друзями-кіношниками: і тими, хто на лінії фронту, і тими, хто в тилу. Ми єдині у нашій спільній боротьбі з російською армією і з путінським режимом, ми єдині у наших мріях, у нашій уяві про незалежну і демократичну країну! Слава Україні, любі мої кінематографісти! Пишаюсь вами безмежно! Разом до перемоги!,

– наголосила Дар’я Онищенко.

Нагороду взяла українська режисерка Дар’я Онищенко / фото з фейсбуку Cinematico

Що відомо про драму Дарії Онищенко "Забуті"

У центрі сюжету – історія 30-річної вчительки української мови, яка живе в окупованому Луганську. Через російсько-українську війну, вона змушена проходити курси перекваліфікації з вчительки української мови на вчительку російської мови. Крім цього, мусить боротися з внутрішніми переживаннями та почуттями через раптовий спалах кохання між нею та місцевим сімнадцятирічним хлопцем.

Це драма спільного виробництва України й Швейцарії про вчительку української мови, яка живе в окупованому Луганську.

Світова прем'єра стрічки відбулась у 2019 році на 35-му Варшавському кінофестивалі в межах конкурсної програми "1-2", де фільм отримав Спеціальну згадку журі. Українці побачили стрічку у 2020 році на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".

"Забуті" 2019: дивіться відео