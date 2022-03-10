Камбербетч розгорнув прапор України на престижній кінопремії в Санта-Барбарі

Номінант на премію Оскар-2022 Бенедикт Камбербетч вже не вперше підтримує український народ. Спершу це сталося в Голлівуді 28 лютого, а сьогодні на 37-й церемонії Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі він розгорнув український прапор.

Відомо, що синьо-жовтий прапор актор отримав в подарунок від свого шанувальника під час відкриття іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Тоді, виступаючи з промовою, актор висловив підтримку українському народові, який зараз бореться з російськими окупантами за свою волю та свободу.

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За Україну!,

– сказав актор на кінофестивалі у Каліфорнії та показав публіці прапор України.

Бенедикт Камбербетч підтримав Україну в Санта-Барбарі / Фото з телеграму Сергія Лещенка та твітера Andy Howell

Світові знаменитості підтримують Україну

На фестивалі Бенедикт Камбербетч отримав нагороду Cinema Vanguard Award. Її вручають акторам, які, не зважаючи на труднощі та не боячись ризиків, зробили вагомий вклад в кіномистецтво.

Раніше про свою підтримку Україні заявили: Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та багато інших світових знаменитостей.

Вони не лише розповідають про ситуацію в нашій країні, а й закликають жертвувати гроші у фонди, які підтримують українських біженців, кількість яких уже наближається до двох мільйонів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Український культурний центр у Лондоні, щоб поспілкуватися із волонтерами, які збирають допомогу для громадян України.

Мужністю українських жінок захопилася також зірка "Дванадцять друзів Оушена" Кетрін Зета-Джонс.

З Міжнародним днем боротьби за жіночі права українських жінок привітала і легендарна акторка Дженніфер Еністон. ЇЇ колега з серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун у своєму інстаграмі залишила посилання на організації, які фінансово підтримують українські сім’ї. Більше читайте тут.

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