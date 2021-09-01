Український фільм кліпмейкерки Каті Царик "Обійми мене" номінований на Міжнародну кінопремію

Дебютний короткометражний фільм відомої української режисерки Каті Царик увійшов до шортлиста претендентів на премію Міжнародного кінофестивалю ARFF Amsterdam в номінації за кращу режисерську роботу.

Вперше фільм Каті Царик "Обійми мене" був показаний в рамках кінофестивалю "Молодість", що пройшов у Києві в червні 2021 року. За словами режисерки на широкий екран короткометражна історія про самотність вийде взимку 2022 року. Церемонія вручення премії ARFF Amsterdam відбудеться 24 вересня 2021 року в Амстердамі.

До теми 5 українських фільмів, за які не соромно: огляд до Дня Незалежності

Фільм «Обійми мене», в якому Катя Царик виступила як режисерка і сценаристка, був знятий в 2020 році за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. Головну жіночу роль виконала актриса театру і кіно Вікторія Карпінська, а головна чоловіча роль дісталася – Олегу Завгородньому. Зйомки фільму тривали 4 дні, а одна з ключових сцен фільму була знята в київському метро.

Сюжет номінованого фільму "Обійми мене"

Цікаво, що ігровий фільм режисерки і кліпмейкерки Каті Царик про самотність у відносинах став, що потрапив до шортлиста кінопремії.

Прокинувшись одного ранку, молода жінка відчуває глибоку самотність, яку можуть зруйнувати тільки обійми її коханого чоловіка. Не отримавши їх, вона тікає на один день з дому. Відчуваючи гостру потребу бути захищеною, вона носиться столицею не в силах вгамувати свій душевний біль, який на рівні зі справжніми, життєвими проблемами виглядає як марення.

Кожен з нас має потребу в підтримці, увазі, турботі, в тому, щоб бути почутим, і в почутті захищеності, яке може дати одна проста дія - обійми близької людини. Нам всім потрібні обійми. Ось про це цей фільм,

– говорить Катя.



Катя Царик на зйомках / Пресслужба фільму

"Обійми мене" 2021: дивіться трейлер короткометражного фільму