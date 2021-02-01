У США відзначили українську драму "Пульс": які нагороди отримала стрічка

Українські фільми стрімко підкорюють міжнародні кінофестивалі. Так, 29 січня драма "Пульс" перемогла одразу у 2 номінаціях Flathead Lake International Cinemafest (FLIC).

Джерело: фейсбук Сергія Чеботаренка

Відомо, що драма "Пульс" була номінована у 4 категоріях Flathead Lake International Cinemafest. У результаті нова стрічка Сергія Чеботаренка виборола головні премії як "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер". Про це розповів автор фільму, який опублікував ефектне фото з нагородами.

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Переможець – "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер"! Всім дякую! Це просто неймовірно!

– написав режисер.

Водночас актори Станіслав Боклан і Наталія Бабенко, які зіграли головні ролі у фільмі "Пульс", вибороти нагороди не зуміли.



Драма "Пульс" отримала перемоги на кінофестивалі FLIC / Фото Facebook / id5363242

Що відомо про фільм "Пульс"

Біографічна спортивна драма розповідає реальну історію української спортсменки Оксани Ботурчук. Легкоатлетка мріяла потрапити на Олімпійські ігри та стрімко йшла до втілення цього задуму. Однак моторошна аварія спричиняє важкі травми та майже повну втрату зору. Це може повністю зруйнувати життя Оксани, адже жоден тренер не хоче братись за її навчання. Та дівчина не має наміру сидіти, склавши руки, тому на власному прикладі доводить: у житті нічого немає неможливого!

Головні ролі у стрічці "Пульс" зіграли:

Наталія Бабенко – головна героїня Оксана

Станіслав Боклан – її тренер

Вікторія Левченко – сестра головної героїні Олена

Наталія Доля – мама Оксани

Олександр Кобзар – батько Оксани

Лілія Ребрик – тренер Ірина

Ахтем Сеітаблаєв – лікар.

Прем'єра стрічки "Пульс" перенесли через пандемію коронавірусу. Наразі автори проєкту планують реліз на весну 2021 року.

"Пульс": дивіться трейлер