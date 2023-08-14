Український фільм "Степне" отримав престижну нагороду на фестивалі у Локарно

Стрічка "Степне" української режисерки Марини Вроди отримав нагороду за найкращу режисуру на 76-му кінофестивалі в Локарно. Церемонія нагородження відбулася 12 серпня.

Марина Врода отримала нагороду "Пардо", якою відзначають за режисерську роботу у міжнародному конкурсі. У Швейцарії Врода також назвала імена членів знімальної команди, яких вбила Росії – Леоніда Пономаренка з Одеси та Михайла Солошенка з Сумщини.

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Фільм "Степне" отримав нагороду за найкращу режисуру

"Степне" – це історія про зникнення і прощання. Мої друзі кінематографісти сьогодні знаходяться на передовій, борються за свій дім, за свою свободу, за європейські цінності… Деякі мої друзі залишили свої домівки та оселилися в Європі, як біженці. Я б хотіла подякувати всім, хто допомагає нам. Я сподіваюся, що звучатиме все більше українських голосів, більше українських фільмів – і ми не зникнемо,

– заявила режисерка зі сцени фестивалю у Локарно.

Кадр з фільму "Степне" / Koi Studio

Про що розповідає фільм "Степне"

Стрічка "Степне" є першим повнометражним фільмом Марини Вроди. Він показує історію кількох днів з життя літнього чоловіка Анатолія, який приїжджає до села Степне, щоб піклуватися про свою матір, яка перебуває при смерті.

На сайті кінофестивалю у Локарно фільм Марини Вроди назвали "кінематографічним шедевром, який залишає незгладимий відбиток у душі глядача" та "дослідженням людських стосунків, яке демонструє потужність кіно як художнього засобу".

У фільмі зіграли:

Олександр Максяков,

Ніна Антонова,

Олег Примогенов,

Радмила Щоголева.

Кадр з фільму "Степне" / Koi Studio