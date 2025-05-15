Один з найновіших українських серіалів, обговорення якого не вщухають у мережі: що це за стрічка
- Фінал серіалу "Кохання та полум'я" викликав обговорення і збільшив повагу до працівників ДСНС, багато глядачів чекають на другий сезон.
- Серіал подивилися майже 5 мільйонів глядачів.
Хоча фінал серіалу "Кохання та полум'я" вже відбувся, в Україні досі не вщухають обговорення цієї стрічки. Її називають найкращим серіалом сезону. Це історія про відважних працівників ДСНС, які щодня ризикують собою, рятуючи інших.
Серіал уже подивилися майже 5 мільйонів глядачів по всій Україні. Тож якщо ви досі не бачили цієї кіноісторії – саме час надолужити. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас щирі відгуки українських глядачів після перегляду серіалу.
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Мережа не вщухає: чому варто подивитись серіал "Кохання та полум'я"
Після фіналу серіалу "Кохання та полум'я" чимало українців почали ставитися до працівників ДСНС з іще більшою повагою. Крім того, багато хто запитує, коли вийде другий сезон, адже ця стрічка стала однією з найкращих і найуспішніших у сезоні.
Глядачі активно коментують гру акторів і режисерський задум – це один із тих серіалів, про які майже не залишають критики, зате висловлюють безліч похвали й вдячності.
Ось, що пишуть українці:
- "Це дійсно найкращий серіал. Давно не відчувала таких емоцій під час перегляду. Чекаємо на другий сезон!"
- "Дякуємо за неймовірно крутий продукт, який хочеться переглядати ще не один раз! Хоча я взагалі не дивилася серіали років десять. Актори, актриси, сценарій, режисура – вищий рівень! Ви класні! Усім працівникам ДСНС – низький уклін!"
- "Моя дитина питає, коли другий сезон!?"
- "Після фіналу серіалу таке відчуття, ніби рідні знову роз’їхалися по світу після сімейних свят… Сумуватиму. Дякую за такі чудові проєкти!"
- "Незаконно просто знімати такий неймовірний серіал! Захоплення й подяка нашим українським акторам!"
Серед критики, яку залишають глядачі, найчастіше звучить обурення через відсутність серіалу у вільному доступі. Відомо, що творці публікували нові серії лише на платних платформах. Це пов'язано з тим, що після прем'єри серіалу "Парочка слідчих" деякі користувачі незаконно поширювали епізоди в телеграм-каналах.