"Щедрик" пролунав українською мовою у новому сезоні серіалу "Академія Амбрелла"

Американський серіал "Академія Амбрелла" здивував глядачів одним з епізодів. У новому сезоні пролунав "Щедрик" Миколи Леонтовича.

У четвер, 8 серпня, на Netflix вийшов четвертий та останній сезон серіалу "Академія Амбрелла". Стрічка розповідає про сестер та братів, які возз'єднуються після смерті батька. У кожного з них є надприродні можливості.

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Найбільше українців потішив другий епізод четвертого сезону серіалу під назвою "Джин і Джин". Наприкінці серії в ньому лунає український "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Примітно, що композиція лунає не з англійським перекладом Carol of the Bells, який доволі часто лунає у західному кінематографі, а саме українською мовою.

"Щедрик" у серіалі: дивіться відео

"Щедрик" відомий на весь світ

Мелодія "Щедрика" вперше голосно пролунала на світовій арені у 1916 році завдяки виконанню хору Київського університету. Саме тоді стало відоме ім'я її автора – українського композитора Миколи Леонтовича. Згодом композиція набула широкої популярності, і в 1922 році вона прозвучала у Нью-Йорку.

Американець українського походження Петро Вільховський створив англомовний варіант тексту для "Щедрика", що став основою для різдвяної колядки під назвою Carol of the Bells.

Ця мелодія активно використовується і продовжує звучати в популярній культурі. Її можна почути в таких серіалах, як "Південний парк", "Сімпсони", "Гріфіни", а також у фільмах "Сам удома", "Санта Клаус", "Міцний горішок 2", "Шепіт" та багатьох інших