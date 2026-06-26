Одразу п'ятеро українців тепер зможуть голосувати за лауреатів премії Оскар

Американська кіноакадемія оновила список кінематографістів, які стали новими членами організації. Цьогоріч до нього увійшли 534 представники кіноіндустрії з усього світу, які зробили вагомий внесок у розвиток кінематографа.

Серед нових членів Академії є й п'ятеро українців. Про це повідомили на сайті Оскара.

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Хто тепер голосуватиме за лауреатів Оскара?

До переліку людей, які відтепер матимуть право голосувати за лауреатів однієї з найпрестижніших кінопремій світу – Оскара, – увійшли українські кінопродюсери Наталія Лібет, Ольга Бергман, Олег Кохан, Ігор Савиченко та Володимир Яценко.

Серед іноземних митців запрошення приєднатися до Американської кіноакадемії отримали Джейкоб Еллорді, Дженна Ортега, Стівен Фрай, Джош О'Коннор і Джон Бернтал. Усі вони працюють у різних сферах кіноіндустрії – як актори, режисери, сценаристи, продюсери чи представники інших кінопрофесій.

Нових членів Академії обирають за рекомендаціями професійних гільдій, після чого їхні кандидатури затверджує Рада директорів.

Що відомо про українців, які увійшли до переліку Академії?

Ольга Бергман і Наталія Лібет є співзасновницями компанії 2Brave Productions. Українським глядачам вони відомі за роботою над фільмами "Стоп-Земля" та "Стрічка часу".

Олег Кохан є засновником кінокомпанії SOTA Cinema Group і продюсером стрічок, які здобували престижні нагороди на міжнародних кінофестивалях у Каннах, Берліні, Римі, Торонто та на фестивалі Sundance.

Ігор Савиченко є продюсером фільмів "Поводир", "Коли падають дерева" та багатьох інших.

Володимир Яценко відомий українському глядачеві за стрічками "Ти – Космос" і "Мої думки тихі", які здобули широке визнання як в Україні, так і за її межами.