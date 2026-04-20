Ці акторські пари з українських серіалів стали улюбленими серед публіки

Часто так буває, що під час перегляду фільму чи серіалу починаєш відчувати певну прив'язаність до окремого акторського тандему. А все через те, що синергія між ними ідеально вписалась у сюжет.

Насправді таких акторських пар є багато, однак 24 Канал розповість лише про деякі з них.

Тарас Цимбалюк й Антоніна Хижняк ("Спіймати Кайдаша")

Попри те, що зіркові колеги у реальному житті не часто спілкуються, однак їхній тандем у згаданому серіалі став дуже популярним.

Вона – характерна Мотря, яка завжди хоче, щоб було по її, а він – Карпо, який любив свою жінку, однак йому бракувало характеру, щоб протистояти її витівкам. Сьогодні навіть важко уявити, щоб хтось інший був на їхньому місці.

"Спіймати Кайдаша" / Кадр із серіалу

Поліна Василина та Сергій Стрельников ("Белла Віта")

Акторка отримала одну з головних ролей у цьому популярному серіалі, який вийшов у світ відносно недавно. Її героїня – 25-річна Віта, талановита дизайнерка весільних суконь. Вона принципова, різка та категорична, готова на все заради власної справи й людей, яких любить.

Сергій давно став улюбленцем української публіки. У серіалі він зіграв різкого бізнесмена на прізвисько Сікорський, якого цікавлять лише здобутки та контракти з багатими інвесторами. Він готовий на все, аби його бізнес процвітав.

Характери акторів у кадрі настільки добре поєднались, що зовсім не дивно, що був такий ажіотаж.

"Белла Віта" / Кадр із серіалу

Станіслав Боклан і Дар'я Петрожицька ("Папік")

Комедійний серіал зібрав довкола себе мільйонну публіку. За сюжетом, колишній актор, який мав неабияку популярність у молодості, сумує за своїм визнанням, впізнаваністю і увагою від фанаток. Тому, аби розбавити будні пенсіонера, вирішує піти у нову стильну перукарню і змінити стрижку. Після відвідування барбершопу чоловік похилого віку відправляється у нічний клуб, де перебирає з алкоголем і знайомиться з молодою дівчиною, яка приймає його за успішного мільйонера.

Станіслав – професійний та харизматичний актор, якого можна назвати майстром перевтілень. А Дар'я точно не відстає від досвідченого колеги. У серіалі вони дуже гарно втілили свої ролі, а їхній дует став чи ненайкращим.

"Папік" / Кадр із серіалу

Таїсія Щурук і Максим Самчик ("Одна родина")

Цей серіал також був дуже популярним серед глядачів. Взагалі тут ще варто згадати й про актора Андрія Ісаєнка, адже сюжет складається з любовного трикутника. Усі троє ідеально відіграли свої ролі, а їхній тандем прожив історії героїв на "власній шкурі".

"Одна родина" / Кадр із серіалу

