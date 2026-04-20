Ці акторські пари з українських серіалів стали улюбленими серед публіки
- Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк стали популярним тандемом у серіалі "Спіймати Кайдаша".
- Ігор Скрипко, російський актор з "Останнього москаля", отримав статус зрадника після початку війни.
Часто так буває, що під час перегляду фільму чи серіалу починаєш відчувати певну прив'язаність до окремого акторського тандему. А все через те, що синергія між ними ідеально вписалась у сюжет.
Насправді таких акторських пар є багато, однак 24 Канал розповість лише про деякі з них.
Тарас Цимбалюк й Антоніна Хижняк ("Спіймати Кайдаша")
Попри те, що зіркові колеги у реальному житті не часто спілкуються, однак їхній тандем у згаданому серіалі став дуже популярним.
Вона – характерна Мотря, яка завжди хоче, щоб було по її, а він – Карпо, який любив свою жінку, однак йому бракувало характеру, щоб протистояти її витівкам. Сьогодні навіть важко уявити, щоб хтось інший був на їхньому місці.
Поліна Василина та Сергій Стрельников ("Белла Віта")
Акторка отримала одну з головних ролей у цьому популярному серіалі, який вийшов у світ відносно недавно. Її героїня – 25-річна Віта, талановита дизайнерка весільних суконь. Вона принципова, різка та категорична, готова на все заради власної справи й людей, яких любить.
Сергій давно став улюбленцем української публіки. У серіалі він зіграв різкого бізнесмена на прізвисько Сікорський, якого цікавлять лише здобутки та контракти з багатими інвесторами. Він готовий на все, аби його бізнес процвітав.
Характери акторів у кадрі настільки добре поєднались, що зовсім не дивно, що був такий ажіотаж.
Станіслав Боклан і Дар'я Петрожицька ("Папік")
Комедійний серіал зібрав довкола себе мільйонну публіку. За сюжетом, колишній актор, який мав неабияку популярність у молодості, сумує за своїм визнанням, впізнаваністю і увагою від фанаток. Тому, аби розбавити будні пенсіонера, вирішує піти у нову стильну перукарню і змінити стрижку. Після відвідування барбершопу чоловік похилого віку відправляється у нічний клуб, де перебирає з алкоголем і знайомиться з молодою дівчиною, яка приймає його за успішного мільйонера.
Станіслав – професійний та харизматичний актор, якого можна назвати майстром перевтілень. А Дар'я точно не відстає від досвідченого колеги. У серіалі вони дуже гарно втілили свої ролі, а їхній дует став чи ненайкращим.
Таїсія Щурук і Максим Самчик ("Одна родина")
Цей серіал також був дуже популярним серед глядачів. Взагалі тут ще варто згадати й про актора Андрія Ісаєнка, адже сюжет складається з любовного трикутника. Усі троє ідеально відіграли свої ролі, а їхній тандем прожив історії героїв на "власній шкурі".
Який актор з "Останнього москаля" виявився зрадником?
- Йдеться про Ігоря Скрипка – російського актора, який після початку повномасштабної війни отримав статус зрадника.
- У 2019 році Скрипко навіть повідомив, що одружується з українкою Христиною.
- 25 лютого 2022 року актор опублікував в інстаграмі "антивоєнний" допис, де повторив пропагандистський наратив про "братні народи". Зараз актор живе та будує кар'єру в Росії, він працює в театрі "Біля Нікітських воріт".