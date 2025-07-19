5 найкращих фільмів про боксерів, від яких перехоплює подих

Легендарні спортивні фільми про бокс зображають персонажів, які з великою жагою борються за те, що мають. Це мотиваційні та захопливі історії, що підіймають бойовий дух та показують спосіб життя спортсменів.

Уже днями відбудеться важливий поєдинок – реванш Усика з Дюбуа. В очікуванні на цей бій Кіно 24 рекомендує переглянути одні з найкращих фільмів про боксерів.

До слова 3 гостросюжетні бойовики із легендарним Віном Дізелем, які тримають в напрузі до кінця

"Скажений бик" (1980)

Фільм розповідає про Джейка Ламотта, який був королем боксу в середній вазі. Прізвисько "Скажений бик" він отримав за шалений бійцівський дух, непростий характер та норов. Та поза рингом він переживав різноманітні труднощі та мав складні відносини з братом, тренером Джої та юною дружиною.

"Скажений бик": дивіться трейлер онлайн

"Боєць" (2010)

Це історія боксера ірландського походження Мікі Ворда та його шлях до звання чемпіона світу. Він був вихідцем з бідної родини й тяжко працював не лише на тренуваннях, але й роботі. Його головною підтримкою був брат Діккі, колишній спортсмен. Завдяки сім'ї Мікі вдається досягнути неймовірного успіху.

"Боєць": дивіться трейлер онлайн

"Нокдаун" / "Попелюх" (2005)

Стрічка розповідає про боксера-важкоатлета Джеймса Бреддока, який після кількох поразок поспіль покидає спорт. Події відбуваються в період Великої депресії, тож він береться за будь-яку роботу, аби лиш прогодувати сім'ю. Бреддок все ще мріє одного дня повернутися на ринг – і йому це вдається.

"Нокдаун": дивіться трейлер онлайн

"Алі" (2001)

У центрі сюжету – 10 років з життя боксера Мухаммеда Алі, якого зіграв Вілл Сміт. Стрічка зосереджується на найважливіших подіях: здобуття титулу чемпіона у важкій вазі, навернення в іслам, критику війни у В'єтнамі та вигнання з боксу до повернення у 1971 році, коли відбувся бій з Джо Фрейзером.

"Алі": дивіться трейлер онлайн

"Ураган" (1999)

Фільм заснований на реальних подіях з життя темношкірого боксера Рубіна Картера на прізвисько "Ураган", який був головним претендентом на титул чемпіона у червні 1966 року. Та після вбивства 3 людей в барі в Нью-Джерсі його звинуватили в цьому злочині та засудили на довічне. У в'язниці Картер пише автобіографію, яка за кілька років випадково трапляється підлітку. Так, через 20 років після арешту, починається боротьба за його визволення.

"Ураган": дивіться трейлер онлайн