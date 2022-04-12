Успішна історія продовжилась: фільм "Цензорка" здобув 4 головні нагороди Словацької кінопремії

Переможців словацької Національної кінопремії "Сонце в сітці" оголосили 9 квітня. Стрічка "Цензорка" спільного виробництва України, Словаччини та Чехії стала тріумфаторкою премії.

Фільм "Цензорка" здобув 4 головні нагороди Словацької кінопремії

Стрічку визнали найкращою та загалом відзначили у чотирьох номінаціях: "Найкращий ігровий фільм", "Найкращий сценарій", "Найкраща акторка" (українка Ірина Кір‘язева) та "Найкращий режисер". Національної кінопремії "Сонце в сітці" відзначає здобутки кінематографа Словаччини у 2020 – 2021 роки. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Про що розповідає "Цензорка"

Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

"Цензорка": дивіться трейлер

"Цензорка" створена в копродукції України, Словаччини та Чехії. Стрічку фільмували в Одесі у 2019 році. Український продюсер – Денис Іванов (компанія "Артхаус Трафік") за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Міжнародне визнання

Світова прем’єра фільму "Цензорка" відбулася на Венеційському кінофестивалі, де картину відзначили Нагородою за найкращий сценарій (Іван Остроховський, Петер Керекеш) у конкурсній програмі "Горизонти".

Після цього успішна фестивальна історія стрічки продовжилась, вона отримала:

нагороду "Срібний Х’юґо" за найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо;

нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі;

гран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.

Фільм "Цензорка" здобув 4 головні нагороди Словацької кінопремії / Фото пресслужби