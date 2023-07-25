"Я під захистом Залужного": 86-річна Ада Роговцева похизувалася подарунками від генерала

Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева відзначала свій день народження 16 липня. Вона отримала чимало привітань від українців, а також зірку привітав Валерій Залужний.

У своєму інстаграмі Ада Роговцева показала, які подарунки отримала від головнокомандувача. Актриса сказала, що почувається щасливою після цього.

Дивіться також "Ситуація – пи*дец": Цимбалюк розкритикував серіал "Інгулець", але заступився на Горбунова

Хизуватися погано, але я зараз хизуюся. Переді мною подарунки від Валерія Федоровича Залужного. Це безцінний прапор із його підписом. А, головне, тут є записка. Його рукою написані добрі слова, які стосуються не тільки мене, а всіх нас, хто вірить у перемогу і хто вірить у те, що Валерій Федорович зможе нас захистити,

– сказала вона.

"Я під захистом Залужного, ми всі під його захистом. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава", – підсумувала актриса.

Ада Роговцева показала подарунки від Валерія Залужного: дивіться відео

Реакція мережі