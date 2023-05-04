"Вартові Галактики 3": скільки сцен після титрів і про що вони розповідають

4 травня в усіх кінотеатрах України вийшли "Вартові Галактики 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3). Поки перші глядачі діляться враженнями у соцмережах, ми розповімо про сцени після титрів.

За традицією Marvel, всі супергеройські фільми мають дві сцени після титрів. Повідомляється, що остання стрічка франшизи "Вартові Галактики 3" завершить історію улюбленої команди космічних супергероїв.

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"Вартові Галактики 3": про що розповідають сцени після титрів

Загалом титри вміщують чимало кадрів з попередніх фільмів. У першій сцені глядачів знайомлять з командою "Вартових Галактик". Її очолює Ракета, яка прилітає рятувати чергову планету. До складу також долучаються Грут, пес Космо, Адам Ворлок та ще одна дівчинка. Чи продовжиться історія цих персонажів надалі – наразі не відомо.

У другій сцені шанувальникам показують Пітера Квіла, який повернувся на Землю до свого дідуся. Втім, життя на Землі йому доволі нудне, тому вкінці ми бачимо надпис "Пітер Квілл повернеться". Це дає зрозуміти, що персонаж ще з’явиться у кіновсесвіті Marvel: 43-річному Крісу Пратту доведеться тримати себе у формі, як і раніше.

"Вартові Галактики 3": дивіться трейлер

Сюжет фільму

Події у "Вартових галактиках 3" відбуваються після різдвяного спецвипуску. Кожен з героїв намагається адаптуватися до мирного життя на планеті Ніденія. Велику увагу у цій частині приділяють Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам’ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету опиняється Гамора, яка зникла після війни з Таносом.

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Цікаво, що перед зйомками Джеймс Ганн зізнався, що зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Режисер був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було б розкрити непрості стосунки батька та сина.