Прощання з Василем Кухарським: коли та де можна віддати честь акторові

Український актор Василь Кухарський, який захищав Україну, помер 7 грудня. Сьогодні, 10 грудня, з ним попрощаються в Києві.

Дружина Василя Кухарського повідомила, коли саме та де відбудеться прощання з українським захисником. Про це Наталка Гордій-Кухарська написала у соцмережах.

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Коли та де відбудеться прощання

Відомо, що з Василем Кухарським попрощаються сьогодні, 10 грудня, у Театрі на Подолі. Відспівування пройде у Володимирському соборі через три години.

Друзі, завтра в неділю 10.12 пройде прощання з Ваською Кухарським на 10.00 в Театрі на Подолі. На 13.00 відспівування в Володимирському соборі. Приходьте, щоб віддати честь справжньому воїну і добрій гідній людині. Моєму Васічці,

– написала Наталка.



Василь Кухарський / Фото з фейсбуку

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