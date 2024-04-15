Ховала в тампон, – продюсерка "20 днів у Маріуполі" розповіла, як вивозила матеріали з Маріуполя

Василіса Степаненко є продюсеркою українського документального фільму "20 днів у Маріуполі", що отримав Оскар-2024. Журналістка відверто поділилася, як їхній команді вдалося вивезти відзнятий матеріал з міста.

Продюсерка зізналась, до останнього не вірила, що їм вдасться подолати 15 російських блокпостів. Однак команда вчасно наважилась виїжджати з міста, тому цілий світ таки зміг побачити фільм "20 днів у Маріуполі".

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Продюсерка "20 днів у Маріуполі" розповіла, як команда вивозила носії інформації з Маріуполя

Василіса Степаненко розповіла, що жінки заховали картки з інформацією у своєму одязі та кишенях, щоб зберегти їх і пізніше показати жахи війни, які відбувалися в Маріуполі. Знаючи, що на блокпостах більш ретельно перевірятимуть саме чоловіків, жінки взяли на себе відповідальність і заховали всі носії даних. Навіть придумали історію для загарбників в разі, якщо їх запитають чи не захочуть пропустити.

Легенда в нас була, що я начебто родичка Володимира, приїхала до них на свята. А хлопці начебто окремо і дали гроші, щоб їх вивезли. Ми взагалі всі не знайомі. На щастя, на не потрібно було її використовувати,

– розповіла Василіса.

Інтерв'ю Василіси Степаненко: дивіться відео

Вся команда фільму змогла виїхати завдяки місцевому поліцейському Володимиру, який погодився врятувати, крім своєї сім'ї, ще кілька людей. За словами Степаненко, вони їхали на автомобілі, який був пошкоджений від пострілів.

Крім матеріалів для фільму, продюсерці також вдалося вивезти свідчення парамедикині Юлії "Тайри" Паєвської, яка потрапила в полон російських окупантів.

Коли ми їхали, намагалися приховати всі ці картки. Я ховала картки в кишені, в одяг. Навіть донька Володимира ховала собі в одяг. Ми думали, що жінок не будуть так перевіряти, як чоловіків. На той момент у мене була картка парамедикині "Тайри". Її я взагалі в тампон заховала. Я не знала, що на цій картці, але розуміла, що це надважливо і що це потрібно вивезти. Маленька картка була, вона якраз поміщалася в тампон,

– поділилась Степаненко.

Зі сльозами на очах Степаненко визнала, що вже готувалася до найгіршого. Проте, коли з'явилася можливість виїхати з Маріуполя, вона зрозуміла, що світ має побачити всі злочини Росії.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар-2024: про що фільм

Фільм, що розповідає про криваві події в Україні, був відзначений на кінопремії в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Початок масштабного вторгнення журналіст Мстислав Чернов разом зі своїми колегами, Василісою Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою, зустріли в Маріуполі. З перших днів росіяни руйнували не лише будівлі, а й життя безлічі маріупольців. Журналісти пережили ці жахи разом з усіма, фіксуючи їх на відеокамеру.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

На 21-й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор та створити "20 днів у Маріуполі", який нагадав усьому світу, що відбувається в Україні.