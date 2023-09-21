"Вбивці квіткової повні" з Ді Капріо та де Ніро: що відомо про головну прем'єру осені

Нова стрічка від Мартіна Скорсезе під назвою "Вбивці квіткової повні" – одна з найголовніших прем'єр осені. Драма з Леонардо Ді Капріо, Робертом де Ніро та Лілі Гладстон у головних ролях виходить на українські екрани вже 19 жовтня.

Дія фільму розгортається в 1920-х роках в Оклахомі, в індіанському поселенні племені осейджів. Фільм є екранізацією тих реальних подій, що трапилися століття тому, та знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року.

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"Вбивці квіткової повні": все, що треба знати про фільм

На їхній землі виявляю родовища нафти, і індіанці з графства Осейдж в мить перетворюються на одних з найзаможніших людей у світі: вони вдягаються в розкішні хутра, купують надзвичайно коштовні прикраси й розкішні автомобілі "Роллс-Ройс".

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До Осейджи прибуває Ернест Буркхарт (Ді Капріо), ветеран війни, що нещодавно повернувся, щоб жити разом зі своїм дядьком Біллом Гейлом (Де Ніро). Гейл є бізнесменом і фермером, який прикидається союзником Осейджів, але насправді вважає, що має право на значну частину їхнього величезного статку. Він зазначає, що багатство ає належати білим людям і готовий застосовувати безжальні методи, щоб досягти своєї мети.

Над стрічкою працює найкраща команда: автор сценарію – легендарний Ерік Рот ("Народження зірки", "Форрест Гамп"). Мартін Скорсезе знову планує витратити гігантський бюджет. Адже вже на виробництво фільму "Вбивці квіткового місяця" пішло 200 мільйонів доларів.

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Фільмування фільму розпочали 8 травня в Оклагомі. За задумом, фільм знімали там, де справді ця історія трапилася, щоб правдивіше зобразити розвиток подій. Також відомо, що Леонардо ді Капріо та Роберт де Ніро зустрічалися з лідерами культури осейджів перед стартом фільмування, щоб більше дізнатися про їхні традиції. Фанати вже можуть насолодитися атмосферними фото зі знімального майданчика.

Перші кадри з фільму "Вбивці квіткової повні" / Appian Way