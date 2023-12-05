Головна прем'єра осені "Вбивці квіткової повні" вийшла онлайн: де дивитися

Фільм "Вбивці квіткової повні" здійняв чимало галасу і зацікавлення кінолюбів. Сьогодні, 5 грудня, останній день прокату стрічки у кіно.

Утім не варто засмучуватись тим, хто не встиг переглянути фільм у кінотеатрах, оскільки його уже можна переглянути онлайн. Читайте, де можна подивитись "Вбивці квіткової повні" та про що стрічка.

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"Вбивці квіткової повні" можна подивитись онлайн

Фільм Мартіна Скорсезе можна подивитись онлайн на Sweet TV. У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Лілі Ґледстоун та інші.

Дія фільму розгортається у 1920-х роках в американському місті Оклахома, серед індіанського племені Осейдж. Плем'я опиняється під загрозою, коли один з його представників розбагатів завдяки нафті, через що відбуваються вбивства корінних жителів США. Масові загибелі осейджів привертають увагу ФБР, яке розпочинає спостерігати за цими подіями.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачі пишуть відгуки про стрічку

Багато тим, хто очікував прем'єри, розчарувався у фільмі, але також є ті, хто оцінив глибоко психологічну стрічку. Фанати уже написали свої відгуки про фільм. Ось, що вони кажуть: