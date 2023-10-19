Головна прем'єра осені з Ді Капріо вже в кінотеатрах: про що фільм "Вбивці квіткової повні"

Кримінальна драма "Вбивці квіткової повні" – новий фільм від Мартіна Скорсезе. У головних ролях в стрічці знялись оскароносні актори Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо.

Картина створена на основі роману Еріка Рота і заснована на реальних подіях. Чого варто очікувати глядачам від цієї прем'єри, читайте на сайті 24 Каналу.

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"Вбивці квіткової повні": що варто знати про фільм

Прем'єра довгоочікуваного фільму "Вбивці квіткової повні" у кінотеатрах України відбулася 19 жовтня. Ролі у фільмі зіграли відомі актори: Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Брендан Фрейзер, Лілі Гладстон, Джессі Племонс. Під час підготовки до фільмування цієї кримінальної драми, Мартін Скорсезе спілкувався з вождем племені оседжів і вносив корективи до сценарію фільму.



Лілі Ґледстоун та Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму

Також відомо, що Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро зустрічалися з представниками осейджів, щоб отримати глибше розуміння їхніх традицій перед початком зйомок. Ба більше, фільм знімали там, де справді ця історія трапилася, щоб правдивіше зобразити розвиток подій.

Про що оповідає сюжет фільму

У 1920-х роках індіанці з племені оседжів натрапили на фонтани з нафти на своїй землі. Ці родовища виявилися надзвичайно прибутковими, тож індіанці стрімко розбагатіли. Ернест (Леонардо Ді Капріо), ветеран Першої світової війни, приїхав до свого дядька Вільяма (Роберт Де Ніро) в ці краї, у пошуках роботи. Вільям був хитрим і розсудливим чоловіком, який взяв Ернеста під свою опіку і надавав йому поради та настанови. З часом Вільям одружився з Моллі (Лілі Гладстоун), жінкою з племені оседжів. У його розумінні, всі багатства індіанців мали належати білим людям, і він рухався до своєї мети рішуче й безжально. Утім, цікаво, до чого це приведе.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

Над стрічкою працювала дуже професійна команда: автор сценарію – легендарний Ерік Рот ("Народження зірки", "Форрест Гамп"). Мартін Скорсезе витратив бюджет розміром у 200 мільйонів доларів. Тож "Вбивці квіткової повні" уже чекають своїх глядачів на великих екранах у кіно.