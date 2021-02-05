Бездоганні образи Анджеліни Джолі у фільмах: фото, які викликають захват

Анджеліна Джолі вже давно зарекомендувала себе, як любителька елегантної класики та ікона стилю. А тому її кінообрази надихають весь світ.

Джерело: 24 канал

Одна з найкрасивіших актрис світу Анджеліна Джолі не часто хизується своєю вродою, прикрашаючи глянці. Однак для британського Vogue кінозірка зробила виняток. Джолі знялась у стильній фотосесії та дала відверте інтерв'ю про материнство і своє особисте життя.

До теми Анджеліна Джолі з'явилася на обкладинці Vogue та підкорила мережу неймовірними кадрами



Анджеліна Джолі знялася для британського Vogue / Фото Instagram / @vogueuk

І поки весь світ насолоджується новими знімками Анджеліни Джолі, журналісти 24 каналу вирішили пригадати найрозкішніші образи, в яких актриса поставала у кіно.

Кінообрази Анджеліни Джолі

"Турист"

Чого тільки вартувала поява Анджеліни Джолі у фільмі "Турист". Тут актриса перевтілилась у Еліз – небезпечну красуню, яка вплутує американського туриста Френка Тапело у вир пригод та інтриг. І хоч сюжет фільму сподобався далеко не всім кіноманам, розкішні сукні Анджеліни Джолі викликали захват у кожного.



Анджеліна Джолі у фільмі "Турист" / Фото Pinterest



Неперевершена Анджеліна Джолі / Фото Pinterest



Білосніжна сукня Джолі / Фото Pinterest



Вбрання Анджеліни Джолі у фільмі "Турист" / Фото Pinterest

Варто знати Цікаві деталі знаменитих фільмів, про які глядачі могли не здогадуватись

"Містер і місіс Сміт"

Не менш ефектною Анджеліна Джолі постала у фільмі "Містер і місіс Сміт". Романтичний бойовик допоміг актрисі розпочати стосунки з тоді ще одруженим Бредом Піттом. І хоч стосунки цієї голлівудської пари завершились, ми не припиняємо переглядати стрічку.



Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Фото Pinterest



Анджеліна Джолі в образі кілерки / Фото Pinterest



Зваблива Анджеліна Джолі / Фото Pinterest

"Солт"

Зіграла Анджеліна Джолі і небезпечну подвійну агентку у фільмі "Солт". Видовищні сцени бійок не затьмарили вбрання актриси, відтак навіть образ у стилі total black виглядав у кадрі неймовірно зухвало і сексуально.



Анджеліна Джолі / Фото Pinterest

"Александр"

Зіграла Джолі і в історичному фільмі про Александра Македонського. І хоч, за сюжетом, актриса приміряла вбрання в стилі Древньої Греції, красуня виглядала дивовижно в ньому.



Анджеліна Джолі у фільму "Александр" / Фото Pinterest



Стильна Анджеліна Джолі / Фото Pinterest

Здається, Анджеліні Джолі до снаги всі ролі. А тому прихильники актриси очікують, коли ж у прокат вийде фільм "Вічні", аби побачити знамениту красуню ще й в амплуа супергероїні.