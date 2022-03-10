Режисерка Катерина Горностай отримала Шевченківську премію за "Стоп-землю"

У цей непростий час українська режисерка Катерина Горностай отримала Національну премію імені Тараса Шевченка. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Катерина Горностай отримала премію за дебютний фільм за дебютну картину "Стоп-Земля".

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Сюжет фільму

"Стоп-Земля" розповідає автобіографічну історію про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній школі у Києві. Юна дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, проте не є самотньою завдяки близьким друзям Яні та Сєні. Кожен з героїв фільму переживає власну історію про шкільну буденність. Напередодні іспитів головна героїня закохується в однокласника. Проте дівчина розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття.

Прем'єри та нагороди

Міжнародна прем'єра фільму української режисерки відбулася у Німеччині у рамках Берлінського кінофестивалю. Там стрічка завоювала нагороду "Кришталевий ведмідь".

Любителі кіно в Україні вперше побачили фільм на Національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю. Цього разу фільм "Стоп-Земля" виграв Гран-прі та "Золотий Дюк" у категорії "Найкращий повнометражний фільм".

Акторський колектив фільму журі нагородило за "Найкращу акторську роботу". У грудні Катерина Горностай дала відверте інтерв'ю журналістам 24 каналу, з яким можна ознайомитися за цим посиланням.



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