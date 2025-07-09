Як змінились легендарні актори найпопулярнішого турецького серіалу "Величне століття: Роксолана"
- Стаття розповідає, як змінились актори турецького серіалу "Величне століття: Роксолана", зокрема Халіт Ергенч, Мер'єм Узерлі, Сельма Ергеч та Окан Ялабик.
- Кожен з акторів зіграв важливу роль у серіалі, що здобув успіх у всьому світі, і Кіно 24 показує, як вони виглядають сьогодні.
Турецький телесеріал "Величне століття. Роксолана" — це один із найяскравіших кінопроєктів в історії кіно. Він отримав шалений успіх у всьому світі та неймовірно високі рейтинги, попри те що серіал налічує аж 139 епізодів.
Справжні прихильники східних пристрастей знаходили час на те, аби подивитися найновіші серії. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як змінилися головні герої серіалу.
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Халіт Ергенч – султан Сулейман Пишний
У серіалі "Величне століття" Халіт Ергенч зіграв роль султана Сулеймана Пишного, головного персонажа стрічки. Він – могутній османський султан, який править імперією понад 40 років. Сюжет серіалу розвивається навколо його політичних здобутків та особистого життя. Ось, як зараз виглядає Ергенч:
Мер'єм Узерлі – Гюррем-султан (Роксолана)
Мер'єм Узерлі зіграла одну із ключових ролей у серіалі "Величне століття". Це Гюрем Султан або також відому, як Роксолана. Спочатку вона є наложницею султана Сулеймана, але завдяки своєму розуму та красі стає його улюбленою дружиною. Ось як Мер'єм виглядає сьогодні:
Сельма Ергеч – Хатідже-султан
Сельма Ергеч виконала роль Хатідже-султан – сестри султана Сулеймана та дружини великого візира Ібрагіма-паші. Сьогодні акторці 46 років. Ось, як вона виглядає:
Окан Ялабик – Ібрагім-паша
Окан Ялабик зіграв роль Паргалли Ібрагіма-паші – видатного великого візира Османської імперії та близького друга султана Сулеймана. Актор отримав велике визнання за цю роль. Сьогодні Окану 46 років. Ось, як він виглядає у реальному житті:
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