Як змінились легендарні актори найпопулярнішого турецького серіалу "Величне століття: Роксолана"

Турецький телесеріал "Величне століття. Роксолана" — це один із найяскравіших кінопроєктів в історії кіно. Він отримав шалений успіх у всьому світі та неймовірно високі рейтинги, попри те що серіал налічує аж 139 епізодів.

Справжні прихильники східних пристрастей знаходили час на те, аби подивитися найновіші серії. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як змінилися головні герої серіалу.

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Халіт Ергенч – султан Сулейман Пишний

У серіалі "Величне століття" Халіт Ергенч зіграв роль султана Сулеймана Пишного, головного персонажа стрічки. Він – могутній османський султан, який править імперією понад 40 років. Сюжет серіалу розвивається навколо його політичних здобутків та особистого життя. Ось, як зараз виглядає Ергенч:

Мер'єм Узерлі – Гюррем-султан (Роксолана)

Мер'єм Узерлі зіграла одну із ключових ролей у серіалі "Величне століття". Це Гюрем Султан або також відому, як Роксолана. Спочатку вона є наложницею султана Сулеймана, але завдяки своєму розуму та красі стає його улюбленою дружиною. Ось як Мер'єм виглядає сьогодні:

Сельма Ергеч – Хатідже-султан

Сельма Ергеч виконала роль Хатідже-султан – сестри султана Сулеймана та дружини великого візира Ібрагіма-паші. Сьогодні акторці 46 років. Ось, як вона виглядає:

Окан Ялабик – Ібрагім-паша

Окан Ялабик зіграв роль Паргалли Ібрагіма-паші – видатного великого візира Османської імперії та близького друга султана Сулеймана. Актор отримав велике визнання за цю роль. Сьогодні Окану 46 років. Ось, як він виглядає у реальному житті:

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