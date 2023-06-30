Як змінилися актори серіалу "Величне століття" за 12 років: фото тоді і зараз

Популярний турецький серіал "Величне століття" (Muhteşem Yüzyıl) транслювався з 2011 по 2014 рік. Він розповідає історію Османської імперії в 16 столітті та фокусується на житті й правлінні Сулеймана Великого, який був одним з найвідоміших султанів Османської імперії.

Події у серіалі пов'язані з політичними інтригами, війнами, коханням та сімейними відносинами, які відбувалися в Османській імперії того часу. "Величне століття" стало популярним не тільки в Туреччині, але й за її межами.

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Він привернув увагу глядачів з різних країн, був перекладений на багато мов і став найдорожчим телевізійним проєктом в історії турецького телебачення. Цікавим фактом є те, що у 5-й серії під час походу султана можна побачити Кам'янець-Подільську фортецю.

Як змінилися актори "Величного століття" за 12 років

Халіт Ергенч

Сулейман I Пишний, 10-й султан Османської імперії, халіф. Сьогодні йому 53 роки, входить до списку найоплачуваніших турецьких акторів кіно. Зокрема за зйомку в одній серії "Величного століття" отримував 115 тисяч американських доларів.

Небахат Чехре

Айше Хафса Султан, частіше валіде, Королева-мати (валіде) і дружина султана Селіма I Явуза, керує гаремом. Мати султана Сулеймана, Хатідже Султан, Бейхан Султан, Шах-і-Хубан Султан та Фатьми Султан. Сьогодні їй 79 років, востаннє знялася у турецькому серіалі Menajerimi Ara у 2020 році.

Мер'єм Узерлі

Хюррем, Анастасія (в оригіналі телесеріалу Олександра), Роксолана, Хасекі-султан, пізніше єдина законна (з якою було проведено ніках — процес укладання шлюбного договору) дружина султана, мати його п'яти дітей. Українка за походженням. Нещодавно відвідала Каннський кінофестиваль, на яких одягнула сукню російської модельєрки. Мер'єм продовжує мовчати про війну.

Окан Ялабик

Ібрагім-паша, великий візир Османської імперії, грек за походженням. У серіалі його християнське ім'я Тео. Нещодавно 44-річний актор знявся у проєкті "Дилема Азіза". До того ж він грає в стамбульських театрах і часто дублює іноземні фільми. Його голосом озвучені деякі герої мультфільмів "Панда Кунг-Фу" та "Панда Кунг-Фу 2".

Нур Феттахоглу

Махідевран-Султан, Хасекі-султан, мати старшого шехзаде Мустафи. Сьогодні зірці 42 роки. У 2022 році зіграла у турецькому молодіжному серіалі "В пух і прах".

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Сельма Ерґеч

Хатідже Султан, молодша сестра Султана. Дружина Ібрагіма-паші. На думку акторки, ця роль важлива не тільки для її кар'єри, але і для душі. В інтерв'ю журналу İnStyle вона сказала: "Кожній серії притаманне окрема наснага. Почуття, що наступна серія повинна бути кращою за попередню підтримує роботу всієї знімальної групи на такому ж високому рівні, як в перший день".

Пинар Чаглар Генчтюрк

Бейхан Султан, друга сестра Сулеймана I, жінка Ферхат-паші. Зараз їй 41 рік, активно веде своє соціальне життя, а у 2017 році знялася у проєкті "Запах дитини",

Сема Кечік-Карабель

Дайє-хатун, особиста служниця Валіде Айше Хафси Султан та хазнедар гарему. Сьогодні їй 57 років, неодноразово бере участь у фотосесіях. Серед інших успішних проєктів, де працювала Сема були "Якби я став хмарою", "Чудовий вік" та "Знову Кохання".