"Покарання у дитсадку": український режисер розкритикував ЄС через російський павільйон у Венеці

В центрі уваги опинився український режисер Сергій Лозниця, який напередодні Венеційського кінофестивалю розкритикував рішення Єврокомісії припинити фінансування Венеційської бієнале через історію з російським павільйоном. Свою оцінку ситуації режисер сформулював доволі безжально – назвав скорочення фінансування "покаранням у дитсадку" .

Як повідомляє theguardian, навесні Венеційська бієнале опинилася під серйозною критикою після того, як Росії дозволили використовувати свій павільйон уперше з 2022 року – попри повномасштабну війну проти України. Зрештою Єврокомісія вирішила припинити багаторічний грант для Biennale Foundation на €2 млн.

Проблема, однак, у тому, що ці гроші стосувалися не лише мистецьких виставок. За словами керівництва Бієнале, припинене фінансування використовувалося, зокрема, для кінематографічних програм – Biennale College та Venice Production Bridge. І так, вони не мають прямого стосунку до участі Росії у Венеційській бієнале мистецтв.

Лозниця: проблема не тільки у павільйоні

Сам режисер заявив, що особисто ніколи не відвідає російський павільйон. Але водночас він вважає, що сама суперечка навколо нього відвертає увагу від значно серйознішої проблеми – ефективності економічного тиску на Росію.

Венеція тим часом робить ставку на політику



Imperium / Фото Essential Filmproduktion, Kino Produzioni, Société Parisienne de Production, Studio Uljana Kim – відео надано AAMOD



Цікаво, що цьогорічна кінопрограма Венеційського кінофестивалю й без того має виразний політичний присмак. Серед представлених робіт – новий фільм Лозниці Imperium, геополітичний трилер Jupiter, анімаційна документальна стрічка Letters from the Silenced Country про політичні репресії в Білорусі та п’ятигодинний документальний фільм My Undesirable Friends: Part II – Exile про російських журналістів-дисидентів, які були змушені залишити країну.

Україна також критикує участь російських проєктів

Окремі питання у представників України викликав проєкт Dau режисера Іллі Хржановського. Міністерство закордонних справ України заявило про "глибоке занепокоєння" його участю та наголосило, що Росія давно використовує культуру як інструмент державної політики та гібридної війни.

Водночас художній директор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера не погодився з характеристикою Dau як кремлівського пропагандистського проєкту. Він заявив, що стрічка не є російським фільмом і, на його думку, навпаки критикує тоталітарні режими та їхнє втручання у життя людей.

А що показує сам Лозниця

Особливо символічно, що паралельно з цією дискусією Лозниця привозить до Венеції Imperium – тригодинний документальний фільм, створений винятково з архівних матеріалів, знятих італійськими кінематографістами у СРСР у 1970 – 1973 роках.

Зйомки проходили під суворим наглядом КДБ і спочатку мали демонструвати єдність радянської імперії: червоні прапори, офіційні заходи, патріотична музика та звична радянська картинка "все прекрасно, громадяни задоволені".

Але що далі камера віддаляється від Москви, то більше ця картинка починає тріщати. Місцеві традиції та культури показують, наскільки різними були народи величезної радянської держави. Сам Лозниця пояснює, що хотів показати: СРСР розпався не лише через економічні причини, а й тому, що надто різні культури було неможливо нескінченно утримувати "під одним дахом".

А поки Венеція сперечається про російський павільйон, культурну політику та межі між мистецтвом і пропагандою, Голлівуд теж не дає нудьгувати. Мел Гібсон знову опинився в центрі скандалу.



