"Срібного Лева" віддали росіянину: хто переміг на Венеційському кінофестивалі – 2026

12 вересня в Італії завершився Венеційський міжнародний кінофестиваль, журі якого визначило головних тріумфаторів року. Оголошення переможців супроводжувалося як захопленням кінокритиків, так і гучною критикою через нагородження режисера, чиє ім'я фігурує в низці міжнародних і суспільних скандалів.

Головну нагороду, а саме "Золотого Лева" за найкращий фільм, здобула данська режисерка Мей Ель-Тухі за драматичну стрічку "Невідома жінка". Картина підкорила журі тонким психологізмом, глибиною розкриття людської вразливості та бездоганною візуальною мовою. Успіх стрічки закріпила й виконавиця головної ролі Матильда Арсель, яку визнали найкращою акторкою фестивалю. Про це йдеться на офіційному сайті Венеційського кінофестивалю.

"Срібного Лева" та Гран-прі журі отримав південнокорейський класик Лі Чан Дон за зворушливу стрічку "Можливе кохання". Режисер знову продемонстрував вміння створювати медитативне, сповнене внутрішньої напруги кіно, де буденність переплітається з фатальними почуттями та пошуком сенсу життя.

Переможцем Венеційського кінофестивалю – 2026 став "хороший" росіянин

"Срібного Лева" за найкращу режисуру віддали російському постановнику Іллі Хржановському за фільм "Дау", що спровокувало хвилю обурення серед українців. Стрічка розповідає про радянського фізика Льва Ландау, який у 1930-х роках очолював теоретичний відділ Українського фізико-технічного інституту в Харкові (нині – Національний науковий центр "ХФТІ"). Над проєктом режисер працював понад 20 років, поєднавши відзняті 15 років тому в Харкові кадри зі свіжими матеріалами.

Показово, що в синопсисі на офіційному сайті фестивалю Хржановський узагалі "забув" вказати Харків як місце знімань, а в переліку країн-виробників зазначив лише Німеччину, Францію та Швецію, повністю викресливши Україну.

Ба більше, саме українські платники податків свого часу профінансували цей проєкт. За розслідуванням "Слідства.Інфо", ще у 2011 році фільм переміг на першому пітчингу Держкіно й отримав 6,26 мільйона гривень з державного бюджету. Однак готову роботу режисер державі так і не здав, а виділені кошти Україні не повернув.

Що цікаво, ім'я режисера фігурує й в інших гучних скандалах. Зокрема, в Україні розслідували кримінальну справу щодо можливого насильства над вихованцями дитячого будинку, яких залучили до зйомок "Дау". Крім цього, Хржановський тривалий час обіймав посаду художнього керівника проєкту "Бабин Яр", який фінансували наближені до Кремля олігархи Михайло Фрідман і Герман Хан.

Серед інших володарів ключових відзнак фестивалю:

Спеціальний приз журі: "Наза", реж. Юваль Абрахам, Рахель Шор;

"Наза", реж. Юваль Абрахам, Рахель Шор; Найкращий сценарій: "Добрий маленький солдат";

"Добрий маленький солдат"; Найкращий актор: Джон Малкович ("Дикий кінь");

Джон Малкович ("Дикий кінь"); Найкраща акторка: Матильда Арсель ("Невідома жінка");

Матильда Арсель ("Невідома жінка"); Премія Марчелло Мастроянні (найкращий молодий актор / акторка): Малу Хебізі ("Місце для зцілення");

(найкращий молодий актор / акторка): Малу Хебізі ("Місце для зцілення"); Лев майбутнього (Премія Луїджі Де Лаурентіса за найкращий дебют): "Будинок вітру", реж. Огюст Бернар Куемо Янгу.

Втім, цьогоріч Венеційський кінофестиваль запам'ятається також історичною перемогою для нашої країни. Український короткометражний фільм "Тиша" режисера Павла Шпегуна вперше в історії отримав нову відзнаку фестивалю – Airone della Laguna – International Collateral Award.