"Веном 2: Карнаж" перевершив "Чорну вдову" за переглядами – новий рекорд за часів пандемії

Один із найочікуваніших фільмів "Веном 2: Карнаж" встановив приголомшливий результат у кінопрокаті – за перші вихідні стрічка зібрала 90,1 мільйона доларів.

Це новий рекорд за час пандемії. Нагадаємо, фільм виходить лише у кінотеатрах, в Україні його покажуть на широких екранах вже зовсім скоро – 14 жовтня.

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"Веном 2: Карнаж" із Томом Гарді у головній ролі перевершив "Чорну вдову", яка за перший вікенд зібрав 80 мільйонів доларів у кінотеатрах, "Шан Чі та легенда десяти кілець" (75 мільйонів доларів) та "Форсаж 9" (70 мільйонів доларів).

Сюжет фільму про Венома

Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.

Режисером стрічки виступив Енді Серкіс разом з Columbia Pictures (спільно з Marvel і Tencent Pictures). У фільмі також з'являться такі актори, як:

Мішель Вільямс;

Рід Скотт;

Наомі Гарріс.

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У ролику нам показують більше взаємозв’язку між персонажами Едді та Веномом. Пара все ще розв’язує проблеми у своєму співжитті, адже Едді змушує симбіота бути менш агресивним, водночас Веном прагне, щоб Едді був активнішим. Веном переконує Едді: "Я хижак, мені потрібна свобода!". Ймовірно, у фільмі нам розкажуть передісторію Карнажа, його походження.

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Раніше Том Гарді заявив, що роздумує над третім фільмом про Венома: "Я вже думаю над третій фільмом, тому що, на мою думку, його сценарії потрібно писати одночасно, тобто другу і третю разом. Поки другий фільм не досягне успіху, триквел не схвалять. Однак, студія дуже задоволена сиквелом. Якщо обидві сторони будуть готові, і це буде їм вигідно, чому ні. Я сподіваюся й рішуче, обома руками, прагну до цього, постараюся зробити це можливим. Було б не розумно не брати участь в Олімпійських іграх, якщо ти вже біжиш стометрівку".