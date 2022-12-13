Чому Венздей схожа із Гаррі Поттером – спільне у сюжеті і відеопорівняння фанатів, які вражають

Тім Бертон не планував, щоб серіал "Венздей" був схожим на "Гаррі Поттера". Вони хотіли показати більш реальний світ, аніж у той, що був у стінах Гоґвортса. Проте, за словами шанувальників, щось пішло не так. Що побачили спільного між "Венздей" та" Гаррі Поттером" – дивіться нижче.

Перший сезон популярного серіалу Netflix "Венздей" сповнений іронією, жартами, жахами, романтикою, драмою і загадковими вбивствами. Головна героїня у виконанні Дженни Ортеги здогадується, що в Академії Nevermore бродить серійний вбивця, і бере на себе відповідальність розкрити цю таємницю. Шоу не лише інтригує сюжетом з перипетіями, за яким Венздей проводить розслідування, а й показує дружбу, любов та інші приємності.

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"Венздей" і "Гаррі Поттер": у чому схожіть

Деякі шанувальники вважають, що фінал "Венздей" вийшов набагато кращим, ніж у "Гаррі Поттера". Зокрема вони проводять паралелі з локацією, настроями героїв та існуванням добра і зла. "Серіал значно покращує те, що зробила у книзі Джоан Роулінг та фантастичний фільм 2001 року з великим відхиленням у фіналі", – пишуть вони.

Команда Гаррі намагалася розкрити таємницю про фігуру, яка переслідує Гоґвортс, думаючи, що злий Лорд Волдеморт знайшов спосіб повернутися. Великий сюрприз стався у фіналі, коли з'ясувалося, що професор Квіррелл є рабом злого чарівника. Обличчя Волдеморта було приховано під пов'язкою на голові Квіррелла.

Отож, що спільного?

Детективна частина з пошуком загадкового монстра.

Головна героїня потрапляє у школу, де учні – з надможливостями.

У "Венздей" також є злий вчитель – Мерилін із Nevermore, яку зіграла актриса Крістіна Річчі.

Шкільні суперництва: "Кубок По" у "Венздей" та "Тричаклунський турнір" у фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню".

Дружба, як спершу здається неможливою: Венздей з Енід, а Гаррі Поттер із Герміоною та Роном.

В результаті "Венздей" перетворюється на динамічне детективне фентезі з яскраво вираженою режисерською манерою Тіма Бертона та чарівними акторами.

Щобільше, фінал начебто відповідає на всі основні питання, і серіал можна розглядати як закінчену історію. Але потенціал для другого сезону є — подібно до "Гаррі Поттера", героїня цілком може повернутися на наступний рік навчання і зіткнутися з новою проблемою.

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