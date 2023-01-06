Netflix офіційно натякнув на 2 сезон "Венздей" і показав знаковий фрагмент зі серіалу
Джерело:Інстаграм серіалу "Венздей"
В офіційних акаунтах стрімінгу Netflix та серіалу "Венздей" з’явився фрагмент із 8 серії серіалу. У фінальній сцені Венздей дописує свою історію і ставить знак питання після слів The End.
Саме цим фрагментом Netflix натякнув у соцмережах, що скоро буде офіційний анонс 2 сезону серіалу. З усім тим сценаристи серіалу натякають, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями.
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Netflix офіційно натякнув на продовження "Венздей": дивіться фрагмент з 8 серії
Що відомо про другий сезон "Венздей"
Фанати з нетерпінням чекають на 2 сезон "Венздей". До того ж історія сімейки Аддамс може мати продовження також у 3 та 4 сезонах.
На продовження варто чекати у 2023 році. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету. І скоріше за все, – серіал таки вийде на Netflix, хоч за зйомки другого сезону відповідатиме компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer, що знімала першу частину шоу.
Що можуть показати у продовженні серіалу читайте тут і тут.
Про що розповідає серіал
За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.
"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер
Акторський склад
- Дженна Ортега – Венздей Аддамс;
- Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс;
- Рікі Ліндгоум – доктор Валері Кінботт;
- Джеймі МакШейн – шериф Донован Ґелпін;
- Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін;
- Джорджі Фармер – Аякс Петропол;
- Муса Мостафа – Юджин Отінгер;
- Емма Майєрс – Енід Сінклер;
- Джой Сандей – Б'янка Барклай;
- Персі Гайнс Вайт – Ксав'є Торп;
- Гвендолін Крісті – директорка Лариса Вімс;
- Крістіна Річчі – Мерилін Торнхілл;
- Віктор Доробанцу – Річ;
- Фред Армісен – Дядько Фестер.
Очікується, що до другого сезону повернуться такі актори:
- Дженна Ортега;
- Кетрін Зета-Джонс;
- Луїз Гузман;
- Гантер Двейн;
- Можливо, Крістіна Річчі.