Що буде ключовою темою 2 сезону "Венздей": сценарист серіалу розповів нові подробиці сюжету

Сценарист найпопулярнішого серіалу Netflix "Венздей" Ел Гоф розповів деталі сюжету другого сезону. Він наголосив, що продовження покаже стосунки учнів школи, а також Венздей та її мами Мортисії.

Сценарист Ел Гоф розповів в інтерв'ю The Hollywood Reporter, що буде далі зі школою Nevermore та її учнями – Венздей, Ксав’є, Б’янкою, Енід тощо. Зокрема він наголосив на тому, що у продовженні розкриють Венздей як персонажку, а також покажуть її дружбу з Енід. Крім того, зануряться в стосунки матері та доньки. Новий сезон очікується вже у 2023 році.

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Стосунки між Венздей та Енід

Як сказав Ел Гоф, ідея сестринства є ключовою для шоу у другому сезоні. "Ми відкриті для всього. Ми хочемо досліджувати дружбу з усіх боків".

Ми хочемо дослідити, як би ускладнити всі ці відносини в майбутньому. Для нас шоу також про жіночу дружбу, в центрі якої справді знаходяться Венздей та Енід. Той факт, що вони справді поєдналися, дуже порадував,

– сказав Ел Гоф.

Інший сценарист проєкту Майлз Міллар поділився, що є батьком доньок, і йому приємно чути, як вони і їхні друзі обговорюють серіал та головну героїню Венздей.

"Ми безумовно натхненні написати або знайти такого персонажа дівчинку-підлітка, такого рідкісного, впевненого в собі, грамотного, розумного, повністю сформованого, дивного та непримиренного у всьому. Я думаю, що побачити цього персонажа таким – це дивовижний приклад для наслідування. Так рідко можна побачити дівчину-підлітка у ролі головного героя, і мені дуже приємно чути, як наші дочки та їхні друзі говорять про серіал, – сказав Міллер.

Венздей та Енід у першому сезоні серіалу / Netflix

А що буде з Тайлером і Ксав’є? Сценаристи відповіли, що "Венздей" дуже занурилася в дружбу. Крім того, вона поринула у романтичні стосунки з Тайлером, і між нею та Ксав'є також щось було. Тож ми побачимо, як розвиватимуться їхні стосунки також.

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Стосунки між Венздей та Мортисією

Крім цього, у другому сезоні ми побачимо, як розвиватимуться стосунки між Мортисією Аддамс та Венздей. "Ми продовжуватимемо вивчати стосунки матері та дочки", – сказав Ел Гоф.

"Очевидно, Мортисія дуже спантеличена. Вона впевнена, що її всі люблять, і часом не може зрозуміти, що ж відбувається. Це справді буде подорож, у якій вона прийме Венздей такою, якою вона є. А вона не є її точною копією. Тож, думаю, це буде справді цікаво", – сказав Гоф.

Міллар доповнив, що вважає чудовим те, що усі в сімейці Аддамс люблять один одного. "Вони найдивніша, найфункціональніша родина на планеті, що є чимось, що надихає. Проте далі кожен формуватиме свою власну особистість, і для Венздей це дуже важливо".

Мортисія Аддамс / Netflix

Акторський склад "Венздей"

Дженна Ортега – Венздей Аддамс;

Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс;

Рікі Ліндгоум – доктор Валері Кінботт;

Джеймі МакШейн – шериф Донован Ґелпін;

Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін;

Джорджі Фармер – Аякс Петропол;

Муса Мостафа – Юджин Отінгер;

Емма Майєрс – Енід Сінклер;

Джой Сандей – Б'янка Барклай;

Персі Гайнс Вайт – Ксав'є Торп;

Гвендолін Крісті – директорка Лариса Вімс;

Крістіна Річчі – Мерилін Торнхілл;

Віктор Доробанцу – Річ;

Фред Армісен – Дядько Фестер.

Очікується, що до другого сезону повернуться такі актори: