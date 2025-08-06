Через три роки після виходу першого сезону на Netflix відбулась довгоочікувана прем'єра продовження серіалу "Вендзей". У 2022 році містична драма стала хітом завдяки таємничій та моторошній атмосфері, тонкому гумору й загадковим персонажам.

Серіал продовжує розповідати про пригоди доньки Аддамсів, Венздей. Наразі на Netflix вийшла перша частина другого сезону – 4 епізоди, пише Кіно 24.

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2 сезон буде ще моторошнішим та похмурим. Особливу увагу у ньому приділять взаєминам головної героїні з її матір'ю. Венздей залишиться у центрі сюжету, але й іншим важливим персонажам приділять достатньо уваги.

Описи серій 2 сезону "Венздей"

Епізод 1 – " Нові скорботи ". Головна героїня Венздей повертається в академію "Невермор" після того, як провела насичене літо. Після подій попереднього року вона стає шкільною зіркою, хоч зовсім не бажає цього статусу. До того ж дівчина стає ціллю моторошного сталкера.

". Головна героїня Венздей повертається в академію "Невермор" після того, як провела насичене літо. Після подій попереднього року вона стає шкільною зіркою, хоч зовсім не бажає цього статусу. До того ж дівчина стає ціллю моторошного сталкера. Епізод 2 – " Знайома скорбота ". У День дурнів в академії "Невермор" стаються дивні речі. Венздей тим часом знову бачить старого ворога, а також несподівано об'єднується з людиною, що захотіла бути її союзницею.

". У День дурнів в академії "Невермор" стаються дивні речі. Венздей тим часом знову бачить старого ворога, а також несподівано об'єднується з людиною, що захотіла бути її союзницею. Епізод 3 – " Поклик скорботи ". Школярі вирушають у поїздку в табір. Венздей, позбавлена своїх здібностей та без книги Ґуді, змушена повернутись до старих, але дієвих методів розслідування.

". Школярі вирушають у поїздку в табір. Венздей, позбавлена своїх здібностей та без книги Ґуді, змушена повернутись до старих, але дієвих методів розслідування. Епізод 4 – "Якби скорбота могла говорити". До розслідування Венздей долучаються й інші члени сімейки Аддамсів – Фестер і Річ. Б'янка, яка намагається приховати одну таємницю, натрапляє на іншу загадку.

"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

Друга частина 2 сезону "Венздей" вийде 3 вересня 2025 року. Додамо, що Дженна Ортега звернулась до українських глядачів з нагоди прем'єри другого сезону серіалу "Венздей". Подібні відеозвернення вона записала й до кіноманів з інших країн у рамках промокампанії шоу.