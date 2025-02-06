Моторошна історія, на яку чекають всі: 6 деталей, які треба знати про 2 сезон "Венздей"

Останні новини про другий сезон "Венздей" щоразу інтригують та змушують чекати на вихід серіалу Тіма Бертона з нетерпінням. Історія про дивну дівчинку Венздей, яка не схожа на інших, підкорила глядачів у 2022 та побила рекорди за кількістю переглядів.

Серіал "Венздей" продовжили на другий сезон у січні 2023 роки – відтоді фани очікують на його вихід. 24 Канал зібрав, що відомо про нові епізоди, коли їх варто чекати та багато інших деталей.

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Коли вийде 2 сезон "Венздей"

Наразі Netflix не оголосив офіційну дату виходу серіалу. Однак компанія підтвердила, що фанам варто чекати на вихід другого сезону у 2025 році.

Ми не можемо дочекатися, щоб зануритися з головою в новий сезон і дослідити химерний, моторошний світ "Невермора",

– розповідали співпродюсери серіалу.

"Венздей": дивіться анонс 2 сезону

Про що розповідатимуть у продовженні серіалу

"Венздей" розповідає про життя доньки з сім'ї Аддамсів. Вона приїжджає до академії "Невермор", де колись навчалися її батьки. Дівчинка намагається вжитися зі своїми надприродними та екстрасенсорними здібностями та водночас розгадати таємниці школи.

Останні моменти восьмого епізоду першого сезону показують, що Венздей отримає анонімні повідомлення з погрозами від сталкера, продовжуватиме конкурувати з популярною школяркою. Крім того, у другому сезоні може з'явитися новий лиходій та продовження історії монстра.

Виконавиця головної ролі Дженна Ортега розповідала, що творці серіалу відмовляються від будь-якої романтики у новому сезоні. Головний акцент буде на жахах та темній атмосфері.

Акторський склад 2 сезону

Дженна Ортега однозначно гратиме головну роль Венздей. Її батьки Гомес і Мортіша, яких зіграли Луїс Гузман і Кетрін Зета-Джонс теж повертаються. Також серед акторів 2 сезону: Емма Маєрс у ролі Енід, Джой Сандей у ролі Б'янки, Гантер Дуен у ролі Тайлера, Віктор Доробанцу у ролі Річа, Муса Мостафа у ролі Юджина та інші.

В акторському складі ми не побачимо Крістіну Річі й Гвендолін Крісті та Персі Гайнса Вайта, який втрапив у скандал. Натомість у серіалі з'являться Стів Бушемі, Біллі Пайпер, Ноа Тейлор. Подейкують, у другому сезоні засвітиться Леді Гага, пісня якої стала вірусною завдяки серіалу.

"Венздей": анонс акторського складу

Коли стартували зйомки "Венздей"

7 травня 2024 року Netflix оголосив про офіційний початок виробництва в Ірландії. У грудні Netflix повідомив, що виробництво серіалу завершено.

Ми дуже раді, що вся сім'я Аддамсів вступить до Академії "Невермор" цього сезону разом з омріяним акторським складом та новими обличчями,

– кажуть шоуранери.

Чи опублікували трейлер

Поки що Netflix не представили трейлер 2 сезону "Венздей". Але платформа поділилась коротким роликом 30 січня. Там показали, як Венздей віч-на-віч зустрічається з Тайлером, якого утримують у психіатричній лікарні.

"Венздей": дивіться тизер онлайн

"Венздей" не буде на Netflix: правда чи вигадки

На початку січня 2023 року з'явилися чутки про те, що "Венздей" можуть видалити з Netflix через те, що компанію-виробника MGM придбала Amazon. Ця угода справді відбулась, однак це ніяк не вплине на вихід серіалу.